Evropske elektrodistribucije prete Srbiji sankcijama jer opet kasne satovi

Evropski savez elektrodistribucija ENTSO-E zapretio je Srbiji sankcijama ukoliko ne reši spor sa Kosovom zbog koga digitalni satovi koji se sinhronizuju preko frekvencije mreže širom Evrope ponovo kasne, piše danas Dojče vele (DW).

Na portalu DW na srpskom jeziku navodi se da uzroci poremećaja frekvencija u evropskoj strujnoj mreži još nisu otklonjeni i da su početkom jula, digitalni satovi koji se sinhronizuju preko frekvencije mreže ponovo počeli da rade neprecizno.

Problema je već bilo početkom marta, kada se ispostavilo da je to tako zbog spora Srbije i Kosova. Za razliku od koncerna drugih balkanskih zemalja, kosovska elektrodistribucija KOSTT nije član u evropskom savezu elektrodistribucija ENTSO-E. DW navodi da je to posledica činjenice da Kosovo nisu priznale Srbija i neke zemlje EU poput Španije ili Rumunije.

Kosovo nema sopstvenu regulatornu zonu, to jest, mrežu u kojoj distributeri moraju da minimiraju oscilacije. Kosovo je član regulatorne zone SMM koju čine članovi Entso-E Srbija, Makedonija i Crna Gora. Srbija je kao najvažnija zemlja dosad odbijala da smiri oscilacije sa Kosova, zbog čega su one osetne i napolju.

Evropski operateri su aktivirali specijalni kompenzacioni program koji se automatski aktivira kada odstupanja pređu 60 sekundi. Ali to nije trajno rešenje i sada je ENTSO-E zapretilo sankcijama Srbiji ukoliko ne reši problem sa Kosovom. Nigde nije rečeno kakve bi te sankcije mogle biti ali ENTSO-E na svom internet-portalu piše da bi do njihove primene moglo doći ukoliko se pokaže da postoji „jasno odsustvo volje da se problem reši“.

(Beta)