Evropski parlament ponovo radi na trgovinskom sporazumu sa SAD zamrznutom zbog Grenlanda

Predsednik Odbora Evropskog parlamenta (EP) za međunarodnu trgovinu i stalni izvestilac za odnose EU-SAD u toj oblasti Bernd Lange je danas izjavio da se nastavlja rad na dva zakonska predloga radi sprovođenja ključnog trgovinskog sporazuma sa SAD o čemu bi Odbor mogao da glasa možda već 24. februara.

Aludirajući na spor SAD-EU oko Grenlanda, Lange je rekao da su članovi Odbora za trgovinu posvećeni radu na sprovođenju „Sporazuma iz Ternberija“ EU-SAD iz 2025, ali „pod uslovom da SAD poštuju teritorijalni integritet i suverenitet Unije i njenih država-članica i uslove iz tog sporazuma“.

„U tom duhu, takođe smo se složili da među osnove za suspenziju carinskih preferencijala (sa SAD) uključimo i pretnje po interese suštinske bezbednosti Unije ili njenih država-članica, uključujući njihov teritorijalni integritet“, dodao je on.

U julu 2025. godine, EU i SAD su u pregovorima na golf terenu predsednika SAD Donalda Trampa u Ternberiju, u Škotskoj, postigle politički sporazum o carinskim i trgovinskim pitanjima – „Sporazum iz Ternberija“ čiji su ciljevi stabilizacija transatlantske trgovine i sprečavanje trgovinskog rata velikih razmera.

Ta pitanja su razrađena u zajedničkoj izjavi iz avgusta 2025. godine kojom se najavljuje „Okvirni sporazum EU-SAD“, a Evropska Komisija je potom objavila dva zakonska predloga za sprovođenje određenih carinskih aspekata tog sporazuma na kojima je rad potom blokiran zbog Grenlanda.

„Sporazumom iz Ternberija“ SAD su se obavezale na standardnu carinu od 15% na većinu uvoza iz EU ​​(smanjujući stope sa 30%), dok je EU pristala da ukine carine na skoro svu američku industrijsku robu.

EU se obavezala da će kupiti od SAD goriva za približno 750 milijardi dolara i za 600 milijardi dolara vojne opreme tokom neodređenog perioda.

EU je pristala da obezbedi preferencijalni pristup američkih poljoprivrednih proizvoda svom tržištu, uključujući ribarske, mlečne i svinjetinu.

Carine na čelik i aluminijum su uglavnom ostale na snazi zbog interesa nacionalne bezbednosti SAD.

Rad EU na sprovođenju „Sporazuma iz Ternberija“ je zamrznut početkom 2026. godine pošto je predsednik Tramp zapretio „carinskom odmazdom“ državama EU koje se protive nameri SAD da „steknu“ Grenland.

Neki su „Sporazuma iz Ternberija“ opisali kao „promenu paradigme“ koja globalnu trgovinu zasnovanu na multilateralizmu Svetske trgovinske organizacije (STO) i podržanu pravilima, pomera dalje ka sistemu bilateralnih „političkih pregovora“.

Kritičari tvrde da je sporazum asimetričan i da favorizuje interese SAD, dok ga njegovi zagovornici ističu kao „stratešku pobedu neophodnu za održavanje transatlantskog saveza“.

(Beta)

