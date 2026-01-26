Evropski savet odobrio zabranu uvoza ruskog gasa u EU

Danas je 27 država članica EU zvanično usvojilo uredbu koja vodi ukidanju uvoza gasa iz Rusije u EU, saopštio je Evropski savet.

U saopštenju Saveta piše da će potpuna zabrana uvoza ruskog tečnog gasa stupiti na snagu od početka 2027. godine, a uvoza gasa putem gasovoda od jeseni 2027. godine.

Zabrana će početi da se primenjuje šest nedelja po stupanju uredbe na snagu, a postojeći ugovori će imati prelazni period.

Navodi se da je svrha „postepenog pristupa“ da se ograniči uticaj prestanka uvoza na tržišta i cene.

Nepoštovanje uredbe donosi kaznu od „najmanje 2,5 miliona evra za pojedince, i najmanje 40 miliona evra za kompanije ili najmanje 3,5 odsto ukupnog godišnjeg prometa kompanije u svetu, ili 300 odsto procenjenog prometa transakcija“.

Države EU moraju da do 1. marta 2026. pripreme plan snabdevanja gasom iz drugih izvora i identifikuju moguće probleme u zameni ruskog gasa.

Kompanije će biti obavezne da obaveste vlasti i Evropsku komisiju (EK) o svim preostalim ugovorima o ruskom gasu.

Države EU koje još uvoze rusku naftu moraće da dostave plan za njenu zamenu, dok u slučaju vanrednih okolnosti ili pretnje po bezbednost EK može da suspenduje zabranu na period do četiri nedelje, navodi se u saopštenju.

Uredba predstavlja prekretnicu u ostvarivanju plana REPowerEU da se okonča zavisnost EU od energenata iz Rusije.

Po saopštenju Evropskog saveta, EK namerava da predloži i regulativu za prestanak uvoza ruske nafte do kraja 2027. godine.

Procenjuje se da je ruski gas činio 13 odsto uvoza gasa EU ​​u 2025. godini, godipnje vrednosti veće od 15 milijardi evra, dok je uvoz nafte iz Rusije, zbog sankcija, opao na ispod tri odsto ukupnpog uvoza nafte u EU.

(Beta)

