Fabrika Kentaur Balkans u Vranju radnike obavestila o gašenju proizvodnje nepotpisanim papirom

Radnici kompanije Kentaur Balkans dobili su jutros obaveštenje, odštampano na papiru, a u vezi prestanka rada ove fabrike, preneo je sajt InfoVranjske.rs.

Papir nije potpisan, niti pečatiran do strane predstavnika fabrike „Kentaur, a kako saznaje portal, obaveštenje je podelila menadžerka fabrike.

„Nažalost, moram da vas obavestim da je doneta oduka o zatvaranju kompanije. Koristim priliku da se najiskrenije zahvalim svima koji su zajedno sa nama bili deo ovog projekta“, stoji u obaveštenju.

Navedeno je da će zarada i sve naknade biti isplaćene, „uključujući i platu za ceo oktobar“, kao i neiskorišćeni dani godišnjeg odmora.

„Imate pravo na mesečnu naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) i to u periodu od dve godine. U cilju ostvarenja naknade obratite se toj službi“, stoji u obaveštenju.

Iz fabrike su rekli da radnici svoje privatne stvari mogu preuzeti od sutra.

Društvo će, kako je istaknuto, radnicima dati preporuku za bilo koji naredni posao.

„Za preporuku i sva ostala pitanja, uključujući i pomoć u vezi za ostvarivanjem naknade kod NSZ, možete se obratiti Ivanu“, navedeno je u obaveštenju.

Šef poslaničke grupe „Hrabro za Vranje“, Igor Zlatković rekao je da je Vranje danas suočeno sa još jednim šokantnim udarom na svoju ekonomiju i građane, najavom o likvidaciji fabrike Kentaur Balkans.

„Nakon zatvaranja Geoksa, jutros je zatvorena i fabrika Kentaur, koja je zapošljavala više od 270 radnika i koja je za svoj rad takođe dobijala subvencije od države“, rekao je Zlatković.

Dodao je da za razliku od stvarnih problema sa kojima se grad Vranje suočava, na drugoj strani je potpuno nezainteresovana gradska vlast koja se već mesecima bavi organizacijom besmislenih aktivnosti.

„Stranačke šetnje koje ne vode ničemu, postale su nedeljna preokupacija gradskog rukovodstva, koje očigledno nema odgovor na krizu sa kojom se grad suočava. Vranje se gasi, a građani Vranja ne očekuju od gradskog rukovodstva da ih svake subote šeta po gradu, već da preuzme odgovornost rukovođenja gradom“, rekao je Zlatković.

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, ocenio je zatvaranje fabrike, kako je preneo portal Slobodna reč, kao neshvatljiv i nerazuman čin.

Milenković je izjavio da je jutros dobio informaciju da su vlasnici kompanije doneli odluku o likvidaciji.

„Bez ikakvog obrazloženja, radnici ‘Kentaura’ jutros su vraćeni sa fabričkih kapija. Smatram da se radi o neshvatljivom i nerazumnom činu i najoštrije osuđujem ovakav postupak. Ova odluka došla je bez ikakve najave, ne samo prema radnicima, već i rukovodstvu grada i države. Skoro 300 radnika ostalo je bez posla“, reka je on.

Naveo je da je obavestio Ministarstvo privrede o odluci kompanije, a da će „lokalna samouprava učiniti sve, zajedno sa državnim organima, kako bi se našlo adekvatno rešenje za novonastalu situaciju“.

Ta danska fabrika za proizvodnju radne odeće je, prilikom otvaranja pre šest godina dobila subvenciju države od oko milion evra.

NDSS: Zatvaranje fabrike Kentaur znak neodržive ekonomske politike u Srbiji

Opoziciona Nova demokratska stranka Srbije (NDSS) danas je ocenila da je zatvaranje fabrike Kentaur u Vranju, koje će ostaviti više od 250 radnika bez posla, poraz politike davanja prednosti stranim investicijama umesto domaćim preduzetnicima.

„Ovo je još jedan alarmantan znak o neodrživosti trenutne ekonomske politike koja je vođena u našoj zemlji. Postavlja se pitanje kako je moguće da je fabrika, koju su građani Srbije subvencionisali sa blizu milion evra, sada zatvorena, ostavljajući radnike na ivici egzistencije“, navela je u saopštenju poslanica NDSS u Skupštini Srbije Slađana Miletić.

Odluka o likvidaciji danske fabrike Kentaur, kako je istakla, pogodiće ne samo radnike već i njihove porodice, što će dodatno pogoršati situaciju na jugu Srbije, gde je teško doći do stabilnog zaposlenja.

Miletić smatra i da „s obzirom na to da je gradsko rukovodstvo Vranja ranije reklamiralo otvaranje Kentaura kao uspeh, sada je jasno da je politika SNS-a došla na naplatu“.

„Pozivam sve radnike koji su ostali bez posla da se pridruže protestima i da zajedno zahtevamo odgovornost od onih koji su doneli ovakve odluke, uz zahtev da Vlada Srbije preduzme hitne mere kako bi pomogli onima koji su pogođeni ovom situacijom, uključujući isplatu otpremnina i pronalazak drugog posla“, navela je ona.

Ukazujući da se Vranje „mora probuditi iz ekonomski turobnog sna“, Miletić je istakla da će se NDSS zajedno sa partnerima iz Pokreta juga Srbije boriti za prava radnika i budućnost Vranja i ostalih gradova i opština sa juga zemlje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com