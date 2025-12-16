Firma Džareda Kušnera odustala i od učešća u preuzimanju kompanije Vorner braders

Affinity Partners („Afiniti partners“), investicioni fond povezan sa Džaredom Kušnerom, zetom predsednika SAD Donalda Trampa, povukao se iz finansiranja ponude koju je Paramount Skydance („Paramaunt“) dao za kupovinu kompanije Warner Bros. Discovery („Vorner braders“), objavio je danas portal Aksios.

Prethodno je „Paramaunt“, u saradnji sa još sedam investitora među kojima je i „Afiniti“ ponudio da otkupi „Vorner“ po ceni od 30 dolara po akciji, što bi ukupnu akviziciju ukupno vrednovalo 108 milijardi dolara.

Odbor „Vorner bradersa“ trenutno ima rok do 22. decembra da se izjasni da li će prihvatiti tu ponudu, a ako se to desi „Paramaunt“ će morati da odluči da li će da povećava svoju ponudu, upućenu ubrzo nakon najava „Netfliksa“ da i oni planiraju akviziciju „Vornera“.

„S obzirom na to da se dva snažna konkurenta nadmeću da obezbede budućnost ovog jedinstvenog američkog resursa, ‘Afiniti’ je odlučio da više ne razmatra ovu priliku… Dinamika investicije se značajno promenila otkako smo se prvobitno uključili u oktobru. I dalje verujemo da postoji snažno strateško opravdanje za ponudu ‘Paramaunta’, rekao je portparol „Afinitija“ za Aksios.

Taj medij podseća da je prvobitna ponuda za preuzimanje „Paramaunta“ počela od 19 dolara po akciji, a da je uključivala i gotovinu i razmenu akcija.

Izvori Aksiosa navode da „Afiniti partners“ nije imao značajan udeo u samoj ponudi, ali da su pojedini investitori verovali da bi Kušnerova povezanost sa ponudom „mogla da pomogne kompaniji u eventualnoj proveri tržišnih regulatora“, koji bi mogao i da obustavi spajanje kompanija, ako proceni da je konkurencija na tržištu ugrožena takvom akvizicijom.

Veliki deo invetitorske potpore za preuzimanje „Paramaunta“ dolazilo je iz državnih investicionih fondova, uključujući Saudijski fond za javna ulaganja, „L’imad Holding Company“ iz Abu Dabija i Katarski investicioni fond, a Aksios dodaje da se veruje da je Kušner pomogao u uspostavljanju nekih od tih veza i finansijskih odnosa.

(Beta)

