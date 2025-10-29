Firma optužena za dovođenje glasača iz RS dobila posao od EDS-a

Kompanija T&M Group Solutions, koja je optuživana za dovođenje ljudi iz Republike Srpske (RS) u Beogradsku arenu da glasaju na lokalnim izborima u Srbiji, dobila je posao očitavanja brojila od Elektrodistribucije Srbije (EDS) za 2,4 milijarde dinara, piše danas Nova ekonomija.

Ta firma je nosilac posla, a pored nje su u konzorcijumu Dobergard, državni Pro Tent i Laboris HRS.

Vrednost okvirnog sporazuma je 2,4 milijarde dinara, ili 20,5 miliona evra. Izabrani ponuđač treba da očitava podatke sa 2,5 miliona brojila.

Prema podacima Agencije za privredne registre, T&M Group Solutions je u suvlasništvu rukometaša Daneta Šijana, koji je javno podržavao SNS.

Šijan je privođen u Crnoj Gori uoči lokalnih izbora 2021. zbog sumnje da je ilegalno unosio novac i pomagao koaliciji okupljenoj oko Demokratskog fronta (DF). Crnogorska policija mu je zabranila ulazak iz razloga nacionalne bezbednosti.

Za njegovu kompaniju, koja pruža usluge obezbeđenja, mediji su pisali da je tokom izbora u decembru 2023. godine dovozila „fantomske“ birače iz RS na beogradske lokalne izbore.

T&M Group Solutions je inače dobijala više poslova održavanja higijene, pružanja obezbeđenja i protivpožarne zaštite od državnih institucija.

Nedavno je bila i u konzorcijumu koji je dobio posao pripreme i dostave obroka za zdravstvene ustanove za 6,1 milijardu dinara od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Agencija za zapošljavanje Laboris HRS, koja je takođe u konzorcijumu, poznata je po tome što se u brojnim javnim nabavkama pojavljivala kao partner firme Montop HRS u vlasništvu Marka Bosanca, biznismena povezanog sa SNS-om.

Javnu nabavku za očitavanje brojila EDS je sprovodio uz brojne trzavice, navela je Nova ekonomija.

U aprilu ove godine jedan takav tender je poništen, nakon što je EDS dvaput dodeljivao posao konzorcijumu koji je predvodio Montop, a drugi ponuđač koji je konkurisao na tenderu ulagao žalbe na ove odluke.

EDS je posao prvo dodelio konzorcijumu koji je predvodila firma Marka Bosanca, na šta se žalila konkurentska firma „Đerdap usluge“. EDS je morao po drugi put da razmatra ponude, ali je doneo istu odluku kao i prvi put.

„Đerdap usluge“ su se ponovo žalile, EDS-u je naloženo da ponovo ocenjuje ponude, ali su umesto toga doneli odluku da obustave tender.

Nova nabavka raspisana je u julu ove godine, a odluka o dodeli okvirnog sporazuma konzorcijumu u kojem su T&M Group Solutions, Dobergard, Pro Tent i Laboris, doneta je 28. oktobra. Moguće je i da će na ovu odluku biti uložena žalba.

Sporazum se zaključuje do utroška sredstava ili isteka perioda od dve godine.

(Beta)

