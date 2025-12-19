Firmi Euro KB subvencija od blizu 16 miliona evra za gradnju hotela za EXPO izložbu

Kompaniji Euro KB rent biće isplaćeno blizu 16 miliona evra državne pomoći za izgradnju hotela vrednog 80 miliona evra u okviru kompleksa EXPO 2027, koji će poslovati po licenci internacionalnog brenda Swissotel, dela francuske grupacije Accor, preneo je danas Forbs Srbija.

Kako je navedeno, dodelu pomoći potvrdila je Komisije za kontrolu državne pomoći koja je odlučivala da li je sve usklađeno sa pravilima o dodeli te vrste subvencije.

Hotel se gradi u okviru Expo zone, celini E2, namenjenoj za prateće smeštajne kapacitete za EXPO izložbu.

Subvencija od 15,9 miliona evra i biće isplaćena u dve tranše i to prva u 2026. u iznosu od 5,7 miliona evra, a druga 2027. u iznosu od 10,2 miliona evra.

U rešenju Komisije se navodi da se firma Euro KB rent „bavi uvozom, skladištenjem i trgovinom naftnim derivatima“, u vlasništvu je Zorana Kostića i ima sedam zaposlenih.

Međutim, dalje u rešenju piše da firma predstavlja „veliko pravno lice“ jer je preko vlasničkog udela istog fizičkog lica povezana sa nekoliko privrednih društava, a u pitanju su firme BEO betoni 011, KOP properties development, Kop construction, River Logistics, Brauerei group, te Zemljoradnička zadruga PKB Sloga, preneo je Forbs Srbija.

Kako se vidi iz rešenja Komisije, u projekat izgradnje ovog hotela Euro KB rent uložiće najmanje 79,9 miliona evra.

Od tog iznosa, 1,3 miliona evra je predviđeno za nabavku zemljišta, 61,5 miliona evra za izgradnju objekta, dok bi nešto više od 17 miliona evra bilo ulaženo u kupovinu u nove opreme.

Pri tome, obaveza firme je da najmanje 25 odsto ulaganja finansira iz sopstvenih sredstava koja ne sadrže nikakvu državnu pomoć.

Krajem oktobra ove godine Euro KB rent je dobio i građevinsku dozvolu za gradnju hotela.

Hotel sa seadam spratova imaće 378 soba, dva poslovna prostora, kongresni centar, kao i spa i velnes centar sa dva bazena, 81 garažno i 125 parking mesta.

Kako je navedeno, država je dodeljivala subvencije i za gradnju ili rekonstrukciju drugih hotela, koji se nalaze van zone EXPO izložbe, ali su potrebni za ovu izložbu.

Podseća se da je Vlada Srbije 2023. izmenila Uredbu o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja.

U toj uredbi se reguliše dodela podsticaja u sektoru hotelskog smeštaja u banjskim i klimatskim mestima i Beogradskom regionu.

Tako je subvenciju od tri miliona evra dobila firma Procoopac, za projekat rekonstrukcije hotela Union u Beogradu.

Podsticaji su dodeljeni i firmi Matijević, za projekat rekonstrukcije, adaptacije i opremanja hotela Slavija. u iznosu od oko 3,7 miliona evra.

Podsticaj, u iznosu od oko šest miliona evra, biće isplaćen i firmi Airport City West Gate koja planira izgradnju hotela AC Hotel by Marriott Airport City Belgrade, preneo je Forbs Srbija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com