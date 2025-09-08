Folksvagen predstavio jeftinije električne automobile da bi se suprotstavio kineskoj konkurenciji

Vodeći evropski proizvođač Folksvagen (Volkswagen) predstavio je danas novu porodicu električnih gradskih automobila po pristupačnijim cenama da bi se suprotstavila kineskoj konkurenciji dok ta nemačka industrija pogođena krizom pokušava da se oporavi.

Ponuda grupe sa sedištem u Volfsburgu, predstavljena kao uvod za Salon automobila u Minhenu, sastoji se od četiri modela brendova Folksvagen, Kupra (Cupra) i Škoda, sa početnom cenom od oko 25.000 evra, a na tržište izlaze 2026. godinue.

Modeli koje je predstavio Folksvagen uključuju ID.Polo – rivala Renoa 5 i ID.CROSS, kao pandan Renou 4.

Folksvagen naveo je da je postigao značajne uštede upotrebom iste modularne električne platforme (MEB+) i nove VW baterije u više modela.

Srednjoročna ambicija je tržišni udeo VW od oko 20 odsto u segmentu malih električnih automobila u Evropi, što je po nekoliko stotina hiljada vozila godišnje, navodi se u saopštenju.

Porodica električnih gradskih automobila VW je „naš doprinos prodoru električne mobilnosti u službi održive mobilnosti“ i „za jaku Evropu“, rekao je novinari izvršni direktor grupe Oliver Blume.

Folksvagen, kao i njegovi konkurenti u premijum asortimanu – BMW i Mercedes, računaju na sajam u Minhenu „IAA Mobility“ da bi oživeli svoju industriju.

BMW u Minhenu predstavlja električni iX3 iz svoje porodice „Neue Klasse“ (Nova klasa), a Mercedes električnu verziju svog uspešnog SUV-a, „GLC“.

Dok lideri te tri grupe polažu velike nade da će im nova generacija e-automobila obnoviti konkurentnost, lideri BMW-a i Mercedesa pozivaju na preispitivanje odluke EU o zabrani prodaje automobila s motorima sa unutrašnjim sagorevanjem od 2035. godine.

U ponedeljak im se pridružio Italijan Antonio Filosa, izvršni direktor konzorcijuma proizvođača Stelantis, četvrtog najvećeg u sektoru auto-industrije na svetu.

Svi se zalažu za fleksibilniju i diversifikovaniju tranziciju u tipovima motora da bi se sačuvala evropska auto-industrija.

(Beta)

