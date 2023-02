Folksvagen: U kineskom pogonu kompanije nije bilo kršenja ljudskih prava

BERLIN – Nemačka automobilska kompanija Folksvagen suočila se danas sa kritikama od strane radničkog saveta i aktivista, nakon što je šef kineske ispostave te kompanije Ralf Brandsteter, izjavio da nije video znake prinudnog rada tokom posete Folksvagenovoj fabrici u kineskoj pokrajini Sinđan.

Kako navodi Rojters, aktivisti i međunarodna grupa zakonodavaca, kao i šef odeljenja za održivost i upravljanje u Folksvagenovom investitoru, Deka Investment, rekli su da je procena standarda rada u tom kineskom regionu nemoguća.

„Koliko god se gospodin Brandsteter trudio, Folksvagen ne može biti siguran. To vodi ne samo reputacionom riziku, već i pravnim problemima, na primer sa zakonima o lancu snabdevanja“, rekao je Ingo Spajš iz Deka Investmenta.

Grupe za ljudska prava su dokumentovale kršenja ljudskih prava u Sinđanu od 2000-ih, uključujući masovni prisilni rad u logorima za koje su UN rekli da bi mogli predstavljati zločine protiv čovečnosti, što je Kina demantovala.

Šef Folksvagena za Kinu Ralf Brandsteter obilazio je pogon nemačke grupe u Sinđanu, koji je deo zajedničkog preduzeća sa kineskim SAIC-om, zajedno sa Folksvagenovim šefovima za usklađenost i spoljne odnose u Kini, nakon čega je izjavio da nije video znakove prisilnog rada.

„Umem da razgovaram sa ljudima i da izvlačim zaključke. Mogu da proverim činjenice i to sam i uradio. Nisam našao nikakve kontradikcije“, rekao je on i dodao da mu je to bila prva poseta, ali ne i poslednja.

Učesnici kampanje na Svetskom ujgurskom kongresu i istraživači sa Univerziteta Šefild Halam, koji su napisali izveštaj o vezama lanca snabdevanja autoindustrije sa Sinđangom, rekli su da su poseta i razgovori sa radnicima verovatno planirani i koordinisani sa lokalnim vlastima, navodi Rojters.

Brandsteter je rekao da je detaljno razgovarao sa sedmoro radnika pojedinačno, uključujući Kineze, Ujgure i Kazahstance, s nekima pomoću prevodioca, a s nekima na engleskom, kao i da je održao kraće razgovore sa drugim radnicima tokom svoje turneje, za koju je rekao da se dogodila bez nadzora vlade.

Folksvagen kaže da nikada nije pronašao dokaze o prinudnom radu među svojom radnom snagom u Sinđanu i da je njegovo prisustvo pozitivno za lokalno stanovništvo, ali Rojters podseća da se atmosfera promenila nakon brojnih smrtonosnih napada u Sinđanu i drugde između 2009-2014, za koje je kineska vlada okrivila militante iz regiona, što je dovelo do „znatno represivnijeg pristupa“.

(Tanjug)

