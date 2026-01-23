Forbs: Potrošnja za Nacionalni stadion na kraju godine povećana 17 puta

Država je u prošloj godini potrošila 2,5 milijarde dinara za izgradnju Nacionalnog stadiona u Surčinu, pokazuju podaci Ministarstva finansija o izvršenju budžeta do 31. decembra, preneo je Forbs Srbija.

To je 13,6 odsto planiranog izdvajanja za taj objekat u 2025, koje je bilo projektovano na 18,5 milijardi dinara.

Pre toga, do kraja novembra je, od planiranih 18,5 milijardi za stadion za prošlu godinu, bilo potrošeno tek 0,78 odsto budžeta, odnosno 143,7 miliona dinara. Samo u decembru je potrošeno još 2,37 milijardi dinara. To sugeriše da je država u poslednjem mesecu obavila značajan deo plaćanja za izvedene radove.

Izveštaj koji objavljuje Ministarstvo finansija daje pregled potrošnje i za ostale kapitalne projekte.

Za projekat Ekspo Beograd 2027, je od planiranih 50,54 milijarde dinara za 2025, do kraja decembra potrošeno 43,69 milijardi, odnosno 86,44 odsto plana. I ovde se vidi da je došlo do snažnijeg ubrzanja isplate za radove na Ekspo jer je samo mesec ranije bilo potrošeno 66,3 odsto novca.

