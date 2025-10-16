Forbs Srbija: Novac iz budžetske rezerve za parking na železničkoj stanici Prokop u Beogradu

Upravi za zajedničke poslove republičkih organa prebačeno je nešto više od 14,4 miliona dinara preko tekuće budžetske rezerve za, između ostalog, 40 parking mesta u okviru Železničke stanice Beograd centar – Prokop, objavio je Forbs Srbija.

U Službenom glasniku piše da se novac odobrava i radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava potrebnih za izmirenje stalnih troškova, zakup arhive i troškove materijala za poslovno-komercijalne objekte A1 i B1.

Sredstva se, kako piše u rešenju, raspoređuju u okviru programa podrške radu organa javne uprave.

Za održavanje objekata i opreme, nabavku opreme i materijala 1,63 miliona dinara, informaciono-komunikacione, opšte i specijalizovane usluge raspoređeno je 80.000 dinara i 12,7 miliona dinara za administraciju i upravljanje.

Forbs Srbija je, kako se navodi, zatražio od Uprave za zajedničke poslove republičkih organa pojašnjenje u vezi sa korišćenjem tog novca, odnosno na šta će konkretno biti potrošen, kao i da li to znači da se deo javne uprave seli u poslovne zgrade na Prokopu, ali odgovore nisu dobili.

„Pošto se radi o stručnoj službi Vlade Srbije koja obavlja ‘stručne, tehničke i druge poslove za potrebe Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i drugih državnih organa’ logično je pretpostaviti da će deo javne uprave ubuduće sedeti u poslovnim objektima u okviru beogradske Železničke stanice“, piše Forbs.

Dodaje se, da je moguće da se radi o zaposlenima u Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i Centralnom registru hartija od vrednosti, odnosno da se pomenuti novac prebacuje preko tekuće budžetske rezerve upravo za te institucije.

Forbs Srbija nije dobio potvrdu toga iz Uprave za zajedničke poslove.

Podseća se, kako je najavljeno svojevremeno iz Ministarstva finansija na Prokopu je planirano da bude sedište Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra hartija od vrednosti.

„U poslovne objekte na Prokopu useljen je deo zaposlenih državnih kompanija Telekom Srbija i Dunav osiguranje. Obe kompanije prethodno su izdvojile novac da bi od investitora kupile poslovne zgrade u kojima im je odnedavno sedište“, naveo je Forbs.

Takođe, podseća se da su se zbog prslina i oštećenja koja su nastala na Železničkoj stanici Prokop, zaposleni dve kompanije protivili tom preseljenju, dok su nadležni iz Infrastrukture železnice Srbije uveravali javnost da je preseljenje bezbedno i da su zaposleni sigurni.

Izgradnja stanice Prokop je, kako je navedeno, projekat javno-privatnog partnerstva koji je država realizovala sa jednom od kompanija u vlasništvu biznismena Branislava Grujića.

Njegova firma „Railway City“ dobila je posao završetka izgradnje železničke stanice i stanične zgrade, a država je, zauzvrat, omogućila toj kompaniji da izgradi poslovne zgrade unutar staničnog kompleksa.

Infrastruktura železnice Srbije obustavila je krajem prošlog meseca tender za izbor izvođača radova na neophodnoj sanaciji na Prokopu, jer, kako su saopštili tom prilikom, jedini ponuđač na tenderu nije ispunio formalne uslove.

Na tender se, kako piše Forbs, javio konzorcijum firmi Milmar gradnja iz Beograda i AM constructions iz Rume, a procenjena vrednost radova bila je 22 miliona dinara bez PDV-a.

Ponuda tog konzorcijuma bila je gotovo identična, odnosno 21.999.999,12 dinara.

Obrazloženje Infrastrukture železnice bilo je da jedna članica konzorcijuma, firma Milmar, koja bi prema datoj ponudi trebalo da izvede 99 odsto građevinskih radova, nema licencu neophodnu za izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte na javnim železničkim infrastrukturama sa priključcima.

Druga firma AM construction je, kako se dodaje, radila Idejni projekat sanacije stubova za Prokop prema kojem bi trebalo da budu izvedeni radovi.

Novi tender još nije raspisan, piše Forbs.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com