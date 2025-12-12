Forbs Srbija: Železnička infrastruktura u Srbiji ispod proseka zemalja EU

Železnička infrastruktura u Srbiji je i pored rekonstrukcije i izgradnje, i dalje ispod proseka zemalja članica EU, jer je prema Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period 2025-2029, nedovoljno ulagano u održavanje, piše Forbs Srbija.

Više od 55 odsto svih pruga izgrađeno je u 19. veku, prosečna starost koloseka je oko 55 godina, a elektrotehničkih postrojenja između 30 i 40 godina. Značajno se povećava i dužina pruga na kojima je smanjena najveća dopuštena brzina vozova.

Samo na 232,3 kilometara ili 6,27 odsto od ukupne dužine koloseka u Srbiji, vozovi saobraćaju brzinama većom od 100 kilometara na čas, a na 1.712 kilometara ili na 46,23 odsto ukupne dužine koloseka, brzinama ispod 60 kilometara na čas.

Nacionalni program je, kako se navodi, osnovni dokument kojim se određuju prioriteti razvoja, izgradnje, rekonstrukcije, obnove i održavanja funkcionalnosti železničke infrastrukture, za period od pet godina.

Pored ocene stanja postojeće infrastrukture, u dokumentu je dato nekoliko lista sa projektima u ovoj oblasti i njihove cene.

Tako se na jednoj listi nalaze projekti koji su u fazi izvođenja radova, pripreme i za koje postoje potencijalni izvori finansiranja. Na toj listi je osam projekata.

Među njima su i deonica pruge do Mađarske, odnosno deonica Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija). Taj projekat se finansira iz kredita kineske banke i srpskog budžeta. Njegova vrednost je 1,249 milijardi američkih dolara.

Na listi je i izgradnja jedinstvenog dispečerskog centra za upravljanje saobraćajem vozova, koji se finansira iz kredita ruske banke i iz budžeta Srbije sa 217,2 miliona evra, a očekivani rok završetka je do kraja 2026.

Pored njih su dati, između ostalog, pregledi projekata za više deonica pruga Beograd-Niš i Niš-Dimitrovgrad.

Druga lista se odnosi na projekte koji su u fazi planiranja ili pripreme tehničke dokumentacije. I na ovoj listi se nalazi osam projekata.

Između ostalog, tu je i projekat rekonstrukcije i modernizacije deonice Brestovac-Preševo (na pruzi Niš-Preševo-Severna Makedonija). Planirana godina početka projekta je 2027, a njegova procenjena vrednost 626,5 miliona evra.

Na listi je i modernizacija i rekonstrukcija pruge Stara Pazova-Šid-državna granica i Inđija-Golubinci. Procenjena vrednost projekta je 710,5 miliona evra, a planirani početak realizacije je takođe 2027.

I projekat izgradnje nove pruge Zemun polje-Aerodrom-Nacionalni stadion, čija je procenjena vrednost 95 miliona evra, je na toj listi.

Planirano je i šest projekata za koje je ugovorena izrada tehničke dokumentacije iz budžeta Srbije.

Na toj listi je izgradnja stanice Karaburma i pruge od tunelskih cevi Vračara do buduće stanice BG voza Karaburma. Vrednost projektne dokumentacije za to je 119,2 miliona dinara.

Vrednost projektne dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju železničke pruge Pančevo Glavna-Zrenjanin-Banatsko Miloševo-Senta-Subotica iznosi 719,9 miliona dinara.

Imajući u vidu da za realizaciju svih projekata nisu obezbeđeni izvori finansiranja, realizacija Nacionalnog programa zavisiće od dinamike i visine obezbeđenih sredstava.

Prema podacima u ovom dokumentu, građevinska dužina železničkih pruga u Srbiji, uključujući i pruge na teritoriji Kosova i Metohije, iznosi oko 3.357 kilometara od čega je 3.012 kilometara jednokolosečnih, a oko 345 kilometara dvokolosečnih.

Pored toga, postoji i pruga turističko – muzejske železnice koja je uskog koloseka. To je pruga Šargan Vitasi – Mokra Gora – državna granica (Višegrad). Njena ukupna dužina je oko 22,5 kilometara.

Za uobičajen trošak za održavanje železničke infrastrukture u evropskim zemljama procenjena je vrednost od oko 15.000 do 30.000 evra po kilometru železničkih pruga.

Za Srbiju se prema Petogodišnjem planu poslovanja za Železnice Srbije planira trošak od 19.000 evra po kilometru, imajući u vidu postojeće tehničko stanje koloseka i ostale železničke infrastrukture.

U Predlogu Nacionalnog programa data je još jedna procena finansijskih sredstva za period 2025-2029, a koja se odnose na održavanje.

Tako se ukupni troškovi u 2025. godini procenjeni na ukupno oko 8,1 milijardi dinara. U 2026. godini je procena ukupno potrebnih sredstava 10,8 milijardi dinara.

U 2027. godini potrebno je izdvojiti 13 milijardi dinara, a u 2028. godini 15,6 milijardi. U 2029. je potrebno izdvojiti ukupno oko 18,8 milijardi dinara.

Navodi se da od 1.730 putnih prelaza, uključujući i putne prelaze na muzejsko-turističkoj pruzi Šarganska osmica, njih 29 odsto (501 putni prelaz) ima sigurnosne uređaje, polubranike sa svetlosnim saobraćajnim znacima na putu, branike, kao i svetlosne saobraćajne znake na putu.

Samo saobraćajnim znacima opremljeno je 1.229 putnih prelaza. Prema planu poslovanja za Železnice Srbije primarno je rešiti putne prelaze na magistralnim železničkim prugama, za šta je procena da je potrebno – oko 430 miliona evra. Tačan iznos bi se utvrdio po izradi urbanističke i tehničke dokumentacije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com