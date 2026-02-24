Forbs: Zaustavljen tender za naftovod Mađarska-Srbija, neko se žalio na uslove

Postupak izbora izvođača radova na izgradnji naftovoda od granice Mađarske do Novog Sada je trenutno zaustavljen jer je neka od zainteresovanih firmi za učešće na tom tenderu podnela zahtev za zaštitu prava, piše danas Forbs Srbija.

Akcionarsko društvo Transnafta je krajem decembra objavilo javnu nabavku za izgradnju naftovoda granica Mađarske-Novi Sad, a tender bio je podeljen na dva dela, odnosno partije.

Jedna partija se odnosi na radove na izgradnji naftovoda, a druga na stručni nadzor. To znači da će u okviru te javne nabavke biti dodeljena dva ugovora, jedan za nadzor, a jedan za radove.

Procenjena vrednost nije navedena ni za jedan od dva ugovora.

Rok da se podnesu ponude za obe partije na tenderu bio je 26. februar.

Kako se može videti na Portalu javnih nabavki, neko od zaunteresovanih ponuđača je podneo zahtev za zaštitu prava koji se odnosi na partiju 1 – radove.

U praksi to znači da su dalje aktivnosti u delu nabavke koji se odnosi na tu partiju trenutno zaustavljene, sve dok se ne završi postupak zaštite prava.

U obaveštenju o podnetom zahtevu po pravilu ne piše koja firma je podnela zahtev i na šta se konkretno žalila. To će se znati nakon što bude odlučeno o zahtevu.

U praksi se firme uglavnom žale na specifikaciju traženih usluga ili uslove za izbor ponuđača.

Radovi će se izvoditi duž trase naftovoda od Horgoša do Terminala Novi Sad, uključujući Terminal.

Početna tačka transporta na magistralnom naftovodu granica Mađarske-Novi Sad je u blizini graničnog prelaza Horgoš, severoistočno od naselja Horgoš.

Krajnja tačka interkonekcije naftovoda je Terminal Transnafta u Novom Sadu.

Trasa linijskog dela magistralnog naftovoda sa pratećim objektima se vodi na teritorijama opština Kanjiža, Senta, Ada, Bečej, Žabalj i grada Novog Sada. Osnovni pravac trase je od severa ka jugu.

Srbija se snabdeva uvoznom sirovom naftom samo iz jednog pravca, preko Hrvatske i njihovog transportnog sistema Janaf do granice sa Srbijom i dalje transportnim sistemom Transnafta od granice sa Hrvatskom do Terminala u Novom Sadu. Odatle se dalje transportuje do Rafinerije u Pančevu.

Povod za izgradnju novog naftovoda je diversifikacija pravaca snabdevanja sirovom naftom Srbije iz pravca Mađarske.

Teritorijom Mađarske prolazi naftovod Družba kojim se veći deo Evrope snabdeva sirovom naftom.

Izgradnjom naftovoda obezbediće se sigurnije snabdevanje domaćih rafinerija, a time i domaćeg tržišta, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Budžet Srbije za 2026. dao je mogućnost Republici Srbiji da bude garant za zaduženje Transnafte u iznosu od 17,5 milijardi dinara, ili 150 miliona evra, za naftovod Srbija-Mađarska.

(Beta)

