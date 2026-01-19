Forum u Davosau s nelagodom očekuje Trampa

Šefovi korporacija i država, uključujući predsednika SAD Donalda Trampa, ove nedelje su u Davosu u Švajcarskoj na elitnom godišnjem sastanku koji promoviše dijalog i ekonomski napredak, ali domininantni ton iz Vašingtona remeti globalni poredak dok milijarderi gomilaju nove hiljade milijardi dolara bogatstva, a siromašni imaju sve manje.

Svetski ekonomski forum čiji četvorodnevni godišnji radni sastanci počinju u utorak, saopštio je da je njegov moto „Poboljšanje stanja sveta“, a tema ove godine je „Duh dijaloga“, ali se postavlja pitanje da li će Tramp razgovarati sa učesnicima ili će im držati lekcije.

Gotovo 3.000 učesnika iz povezanih svetova biznisa i politike će se baviti pitanjima kao što su rastući jaz između bogatih i siromašnih, uticaj veštačke inteligencije na radna mesta, zabrinutost zbog geo-ekonomskog sukoba, carina, pre svega američkih, koje su poljuljale dugotrajne trgovinske odnose, i erozija poverenja između lokalnih zajednica i država.

„Zaista će to biti razgovor u vrlo važnom trenutku.. geopolitika se menja“ rekao je Mirek Dušek, direktor Foruma zadužen za planiranje sastanaka.

„Neki ljudi misle da smo u tranziciji. Neki misle da smo već ušli u novu eru. Al ja mislim da nepobitno vidimo više konkurencije, a i više osporavanja“, rekao je on.

Trampovo treće učešće u Davosu kao predsednika je u vreme kada saveznici SAD brinu zbog njegovih ambicija da preuzme Grenland, Latinska Amerika se bori sa njegovim naporima da prisvoji venecuelansku naftu, i njegova tvrda taktika prema predsedniku američke centralne banke (Fed) Džeromu Pauelu podstiče zabrinutost kako među poslovnim ljudima, tako i među njegovim poslanicima.

Trampov učinak kao mirotvorca će takođe biti na stolu. Očekuje se objava o njegovom „Odboru za mir“ za Gazu, i očekuje se da će on i njegova administracija održati o tome niz sastanaka u sporednim prostorijama Kongresnog centra.

Ali američki lider izgleda da uživa u tome da šetka kroz Kongresni centar u Davosu među poslovnim teškašima koji podržavaju njegov poslovno orijentisan pristup politici, usmeren na pravljenje novca.

U blizini će biti i kritičari. Tramp je u skorije vreme imao čas topao, čas hladan odnos prema predsedniku Kolumbije Gustavu Petru koji je među zvanicama. Abas Aragši, ministar spoljnih poslova Irana čiji su lideri pod američkim sankcijama zbog postupanja prema nedavnim protestima, trebalo je da govori, ali su mu organizatori uskratili dolazak jer „tragičan gubitak civilnih života“ na demonstracijama u Iranu znači da njegov dolazak nije prikladan.

Dva najverovatnija kontratega Trampovoj administraciji na međunarodnoj sceni – Kina i Evropska unija, dobiće reč prvog dana – predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen će govoriti u utorak ujutro, a odmah posle nje vicepremijer Kine He Lifeng, kineski „ekonomski car“, kako ga je opisao Dušek.

Na forumu neće biti njegov osnivač Klaus Švab, domaćin prvog Davosa pre 55 godina usmerenog na poslovanje, Foruma koji se od tada samo naduvavao u opštu ekstravaganciju. On se povukao u aprilu. Novi kopredsedavajući Lari Fink, šef investicione firme BlekRok i Andre Hofman viceprededsedavajući farmaceutske firme Roš, sada vode Forum.

Ove godine je prvo pojavljivanje generalnog direktora Nvidije Jensena Huanga koji je najvažniji tehnološki lider na svetu danas, među oko 850 generalnih direktora i predsedavajućih globalnih kompanija, zajedno sa slavnim ličnostima kao što je holivudski glumac i pobornik za bezbednu vodu Met Dejmon.

Ključne teme će biti budućnost veštačke inteligencije i njen uticaj na poslovanje i radna mesta, i izgledi za „veštačku opštu inteligenciju“.

Među desetinama političara će biti predsednici Argentine, Francuske, Indonezije, Sirije i Ukrajine.

Vodeća firma za odnose sa javnošću Edelman objavila je da je njen godišnji „Barometar poverenja“ pokazao da su strahovanja za trgovinu i recesiju porasla na najviši nivo od kada se to meri, da optimizam opada posebno u razvijenim zemljama, a umesto opšte zabrinutosti za svet izrečene prošle godine, sada se „gleda samo u sopstveni pupak“.

Barometar koji Edelman sprovodi pokrenut je pre četvrt veka, a ove godine je ispitano 34.000 ljudi u 28 zemalja.

„Ljudi se povlače iz dijaloga i kompromisa, pred percipiranim rizikom promena biraju bezbednost poznatog“, rekao je generalni direktor Ričard Edelman. „Sada smo više za nacionalizam, umesto za globalne veze i za pojedinačnu dobit umesto zajedničkog napretka. Naš mentalitet se promenio od ‘mi’ u ‘ja’ „, rekao je Edelman.

Oko dve trećine ispitanika reklo je da je njihovo poverenje koncentrisano ka generalnim direktorima kompanija za koje rade, sugrađanima ili susedima, dok gotovo 70 odsto smatra da institucionalni lideri biznisa i politike namerno zavaravaju javnost.

Oksfam je objavio izveštaj koji je pokazao da je bogatstvo miljardera prošle godine poraslo za više od 16 odsto, tri puta brže nego što je prosek prošlih pet godina, na ukupno više od 18 hiljada milijardi dolara. Procena je napravljena na osnovu podataka časopisa Forbs o najbogatijim ljudima sveta.

Oksfam je dodao da bi povećanje od 2.500 milijardi dolara bogatstva milijardera prošle godine bilo dovoljno da 26 puta iskoreni ekstremno siromaštvo u svetu. Njihovo bogatstvo je poraslo za više od četiri petine od 2020. godine, dok gotovo polovina stanovništva sveta sada živi u siromaštvu.

Ta grupa je navela da je program Trampove administracije sazdan za milijardere: smanjenje poreza za najbogatije, podsticanje rasta deonica vezanih za veštačku inteligenciju koje pomažu bogatim investitorima da postanu bogatiji, i sprečavanju napora da se oporezuju velike kompanije.

Oksfam traži da države smanjuju nejednakosti, da uvedu više poreze ultra-bogatima da bi im se smanjila moć, i veća ograničenja njihove mogućnosti da lobiranjem oblikuju politiku država.

Sa takvim brigama koje imaju tvorci politika, Tramp koji u Davos dovodi najveću američku delegaciju do sada i šest ministara, a očekuje se da će u sredu govoriti o – pristupačnosti stanovanja i životnih potreba.

Kao i obično, demonstranti su se okupili tokom vikenda blizu Davosa. Stotine ljudi popele su se u subotu uz alpski put do tog grada s natpisima „Ne profitu od rata“ i „Svetski ekonomski neuspeh“ – umesto „forum“.

Kompanije Majrkosoft, indijska Tata, div društvenih mreža Tiktok i firma za sajber bezbednost Kraudstrajk (CrouwdStrike) pridružile su se delegacijama Nigerije, Katara, Ukrajine, SAD na Promenadi u Davosu gde svi u iznajmljenim izloima radnji reklamiraju svoje usluge, prozvode i svoje privrede.

Kritičari dugo već govore da Forum proizvodi više retorike nego rezultata, i povratak Trampa vide kao znak nepovezanosti onih koji imaju i onih koji nemaju. Neki kažu da švajcarski lideri koji podržavaju taj skup i u gomilama dolaze u Davos doprinose tom problemu.

„Zabrinjavajuće je kako se švajcarski političari u Davosu udvaraju onima koji podstiču ratove i profiterima“, rekla je Mirjam Hostetman, predsednica švajcarskih Mladih socijalista koji su predvodili proteste protiv Foruma.

„Svetski ekonomski forum nikad neće doneti mir, već će samo podsticati eskalaciju“, rekla je ona.

(Beta)

