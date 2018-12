Francuska: Porez na gorivo odložen na šest meseci

PARIZ – Francuski premijer Eduar Filip objavio je danas da je na šest meseci odložio tri fiskalne mere, uključujući i porez na gorivo, počev od 1. januara, kao odgovor na proteste građana širom Francuske popularno nazvanih „pokret žutih prsluka“.

Protesti „žutih prsluka“, započeti 17. novembra, protiv povećanja poreza na dizel gorivo, koje je planirao francuski predsednik Emanuel Makron u cilju borbe protiv klimatskih promena i zaštite životne sredine, eskalirali su u subotu u sukob demonstranata i policije u kojem je oko stotinu ljudi povređeno, više od 400 uhapšeno i oštećeno više kulturnih i istorijskih spomenika, među kojima i Trujumfalna kapija.

„Ovo nasilje mora prestati. Država je garant mira, javnog reda, nijedan porez ne treba da ugrožava nacionalno jedinstvo“, rekao je Filip, a prenosi agencija Rojters.

„Treba biti gluv i slep da ne čujete ili ne vidite ovaj bes na ulicama. Francuzi koji su obukli žute prsluke žele da porez padne i žele posao da bi mogli da plaćaju. To je ono što i mi želimo. Ako to nisam uspeo da objasnim, ako vladajuća većina nije uspela u to da ubedi Francuze, onda nešto mora da se menja“, poručio je Filip u televizijskom obraćanju naciji.

Objavljujući šestomesečnu suspenziju povećanja poreza na emisiju ugljenika, Filip je rekao da će se taj period iskoristiti za razmatranje drugih mera kako bi se pomoglo siromašnijim radnicima koji se oslanjaju na svoja vozila da bi došli na posao i otišli u prodavnice radi snabdevanja.

Neki zvaničnici su ranije nagovestili moguće povećanje minimalne zarade, ali Filip danas nije dao nikakvo obećanje u tom smislu, dodaje Rojters.

On je, međutim, upozorio građane da ne mogu da očekuju bolje javne usluge, a da plaćaju niže poreze, i da je stoga potrebno da učine ustupci na obe strane.

Protesti su od polovine novembra prerasli u opštu pobunu protiv Makrona, uz lavinu kritika na račun njegove politike koja, kako tvrde građani Francuske, favorizuje najbogatije pripadnike francuskog društva.

Demonstracije su nazvane „žuti prsluci“ po fluorescentnim prslucima koji su obavezni u svim vozilima u Francuskoj, a procenjuje se da protesti koštaju ekonomiju zemlje više miliona evra.

(Tanjug)