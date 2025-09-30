Francuski medij: Marokanci stižu u kragujevački Stelantis

Fabrika Stelantis u Kragujevcu primiće početkom oktobra dodatnih 200 marokanskih radnika, koji će se pridružiti stotini koji su već pristigli prethodnih dana, prenosi francuski medij Fdesuš.

Cilj italijansko-francusko-američke grupe je, kako navode, da ojača proizvodne linije modela „Fiat Grande Panda“, budući da proizvodnja tog automobila treba da prestane u šest evropskih fabrika već od oktobra.

Oni pišu, kako je preneo portal „Danasa“, da sindikati u Srbiji podsećaju da proizvođač nije uspeo da pronađe nikoga „ko bi bio spreman da prihvati mesečnu platu od oko 600 evra“.

„Zbog nedostatka lokalne radne snage, Stelantis se zato oslanja na masovno zapošljavanje radnika iz Maroka kako bi dostigao pun kapacitet, pri čemu fabrika već sada proizvodi oko 350 vozila dnevno“, navodi francuski medij.

Podsećaju da se ti dolasci podudaraju s uvođenjem noćnog rada već od prve nedelje oktobra, kako bi fabrika bila iskorišćena do maksimuma.

„Za evropske sindikate, ova situacija ilustruje sve veće oslanjanje na stranu radnu snagu koja ima manja očekivanja u pogledu plata, na štetu domaćih radnika“, zaključuje Fdesuš.

(Beta)

