Francuski sindikat: Američke carine bi bile katastrofalne za vinogradarstvo

Uvođenje carina od 30 odsto na evropski izvoz u SAD bila bi katastrofa za francuski sektor vina i žestokih pića, saopštio je večeras tamošnji sindikat poljoprivrednika.

„To bi bila katastrofa za ceo sektor, u situaciji u kojoj se vina i žestoka pića već suočavaju sa ogromnim poteškoćama“, navodi se u saopštenju.

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) je danas najavio uvođenje carine od 30 odsto na robu iz Evropske unije i Meksika što dalje zaoštrava trgovinske odnose između njih.

Carine će stupiti na snagu 1. avgusta, rekao je Tramp u pismima objavljenim na njegovoj platformi Truth Social. Odluku je opravdao trgovinskom neravnotežom sa EU i ulogom Meksika u švercu droge u SAD.

„Čekamo da vidimo spisak pogođenih proizvoda, ali ako bi se to potvrdilo, to bi bila posebno teška situacija za sektor vina i žestokih pića“, dodao je francuski sindikat ocenjujući da bi to značilo gotovo kao embargo.

Evropska unija je najavila nastavak pregovora sa SAD u vezi povećanih carina, ali i uvođenje kontramera, ako bude potrebno.

(Beta)

