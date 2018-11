Garancije Sosijete ženeral za kredite malim i srednjim preduzećima u Srbiji

Banka Sosijete ženeral Srbija (Societe Generale) je danas saopštila da je s Evropskim investicionim fondom (EIF) potpisala ugovor o garanciji od 75 miliona evra za odobravanje kredita malim i srednjim preduzećima za investicije i obrtna sredstva.

Potpisivanjem ugovora Sosijete ženeral banka se priključila programu Evropske komisije COSME.

Ta banka malim i srednjim preduzećima odobrava kredite za finansiranje obrtnih sredstava i za kupovinu opreme, mašina i vozila.

Maksimalni iznos kredita je 150.000 evra (17,7 miliona dinara).

Za trajna obrtna sredstva period otplate kredita je 36 meseci, a jedini vid obezbedjenja je menica.

Investicioni krediti za nabavku opreme odobravaju se s rokovima otplate od 30 do 60 meseci, isključivo uz menicu, odnosno zalogu na predmetu finansiranja.

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SME) je program Evropske unije za konkurentnost preduzeća, posebno malih i srednjih, sa budžetom od 2,3 milijarde evra od 2014. do 2020. godine.

