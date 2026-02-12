Generalni direktor EPS-a: Stabilna proizvodnja, nema uvoza struje

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je danas da ta kompanija ima stabilnu proizvodnju da ne uvozi struju.

„EPS sopstvenim proizvodnim kapacitetima trenutno pokriva sve potrebe, proizvodi se koliko se troši i nema uvoza električne energije“, kazao je Živković za RTS.

Naveo je da je potrošnja u januaru bila oko 130 miliona kilovat-časova dnevno, a sada se stabilizovala na 110 do 115 miliona kWh.

„Dobra hidrologija, koja se pojavila posle godinu i po dana suše, dodatno je stabilizovala situaciju. Posle stabilne proizvodnje u januaru, ušli smo u kontinuitet stabilne proizvodnje električne energije“, rekao je Živković.

On je istakao da je EPS u 2025. godini uvezao manje uglja nego 2024. godine, a duplo manje nego 2023. godine, te da će uvoz u narednom periodu biti definisan kvalitetom i kalorijskom vrednošću kolubarskog uglja

„Važno je što stabilizujemo proizvodnju uglja. Četiri sistema u Kolubari, koji se dugo nisu razvijali, ove godine pustićemo u funkciju i time ćemo dugoročno unaprediti proizvodnju i obezbediti sigurnost. Na deponijama termoelektrana zalihe uglja su na planskom nivou, oko 1,3 miliona tona“, rekao je generalni direktor EPS.

EPS je, kako je kazao, u 2025. imao profit od 42 milijarde dinara i treću godinu zaredom posluje sa dobiti.

„Zaduženost kompanije smanjili smo za trećinu, što je veoma važno. Ušli smo u zonu niske zaduženosti u odnosu na energetske kompanije, što nam otvara prostor za dalji razvoj i nove investicije. Završili smo projekte vetroparka i solarne elektrane, imamo novih zelenih 76 MW. Privodimo kraju i revitalizaciju reverzibilne HE Bajina Bašta“, rekao je Živković.

Dodao je da je EPS zainteresovan za kupovinu razvijenih projekata na tržištu, poput vetroparka „Plandište“, TE-TO Pančevo i drugih projekata.

Na osnovu podataka koje je dostavila Elektrodistribucija Srbije oko 51.000 građana biće oslobođena plaćanja januarskog računa za električnu energiju. To su građani koji su više od 24 sata bili bez električne energije i najviše ih je u Loznici, Čačku, Majdanpeku i Boru.

Živković je potvrdio je da će EPS preuzeti i deo obaveza u vezi sa troškovima nadoknade tim građanima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com