Generalni štrajk u Belgiji, desetine hiljada demonstrirale na ulicama Brisela

Desetine hiljada Belgijanaca demonstrirale su danas u Briselu, u okviru generalnog štrajka zbog socijalne politike vlade, javljaju belgijski mediji.

Na štrajk i protest su pozvala tri glavna belgijska sindikata, koji mesecima vode kampanju protiv politike vlade, za koju tvrde da slabi radnička prava, javila je agencija Belga.

Oni traže sigurnost posla, bolje uslove rada, više prostora za „stvarne pregovore o radu“ sa vladom i bolje penzione aranžmane.

„Žene rade dve smene, jednu na poslu i jednu kod kuće, ceo život, a sada savezna vlada želi da im smanji penzije? Nečuveno“, rekla je Liveke Norga iz saveza sindikata ACV-Puls za list Brasels tajms.

Belgijski list piše da dok policija navodi da je na protestu bilo 80.000 ljudi, lider sindikata FGTB/ABVV Bert Engelar je naveo da se u Briselu okupilo više od 100.000 demonstranata.

Kako je javio belgijski javni servis na francuskom RTBF, Engelar se pre početka protestne šetnje obratio okupljenima.

„Indeksiranje plata nije samo mali detalj, kolona u tabeli. To je stvaran život. Cene stalno rastu, a plate ih ne prate. Petljanje u indeksiranje je petljanje u dostojanstvo“, rekao je Engelar.

Demonstranti su se okupili kod stanice Brisel-Sever oko 10:00 časova, odakle su sat kasnije krenuli ka stanici Brisel-Midi.

Demonstracije su protekle mirno, u živahnoj atmosferi.

Učesnici su nosili baklje i transparente poput „Dosta sa klanicom društva“ i „Kradu i vaše penzije“.

Štrajkovne aktivnosti se nastavljaju i posle protesta.

Briselski aerodrom Zaventem otkazao je sve polaske, čime su pogođene 42 hiljade putnika.

U Briselu danas saobraćaju samo dve linije metroa, a širom južne pokrajine Valonije obustavljen je javni prevoz.

Štrajkom je pogođen i pomorski saobraćaj.

Rano jutros su 73 broda u Severnom moru čekala da uplove u flamanske luke.

U Antverpenu na vreme nije isplovilo 39 brodova, kao i manji broj u lukama Gent i Zebruge.

Poremećen je i rad belgijskih zatvora.

„To znači da nema poseta, nema šetnji, nema mogućnosti za rad, samo najneophodnije stvari poput hitne medicinske pomoći“, rekla je portparolka zatvorskog sistema, a preneo Brasels tajms.

Nije poznato koliko tačno zaposlenih u zatvorima štrajkuje.

Robi De Kej, generalni sekretar sindikata ACOD, kaže da su mnogi zatvorski radnici spremni da štrajkuju zbog stalnih problema u vezi sa uslovima rada i prevelikim brojem zatvorenika.

Mobilisali su se i zdravstveni radnici.

Oni osuđuju smanjenje ulaganja u javne usluge i zdravstvenu zaštitu, i smatraju da najavljena smanjenja troškova ugrožavaju pristup zdravstvenoj zaštiti i ugrožavaju kvalitet nege, preneo je RTBF.

Udruženja poslodavaca VBO i UNIZO kritikovala su štrajk tokom tekućih geopolitičkih tenzija i rata na Bliskom istoku.

„U ovom kontekstu, demonstracije su neshvatljive, a zalaganje za status kvo je potpuno neodgovorno“, rekao je generalni direktor VBO Piter Timermans.

Šef UNIZO-a Bart Bujse dao je komentar u istom tonu: „Baš kada privrednici ponovo moraju da zahvate iz rezervi, delimično zbog posledica međunarodnih tenzija, sindikati ovim demonstracijama uzrokuju dalji gubitak fluktuacije. To je više nego apsurdno“.

Dva udruženja pozivaju sindikate da se umesto za štrajkove opredele za pregovore.

(Beta)

