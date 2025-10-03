Glamočić: Dobri rezultati oralne vakcinacije divljih životinja protiv besnila

Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić je danas izjavio da je projekat vakcinacije divljih životinja protiv besnila oralnom vakcinom u mamcima koje pojedu, što se u Srbiji sprovodi od 2010. godine, dao značajne rezultate, podsetivši da je poslednji slučaj besnila divljih životinja u Srbiji zabeležen 2018. godine.

On je sa šefom Delegacije EU u Srbiji, ambasadorom Andreasom fon Bekeratom, posetio aerodrom „Rudine“ u Smederevskoj Palanci, jedan od četiri u Srbiji odakle svake jeseni poleću poljoprivredni avioni iz kojih se bacaju mamci za divlje životinje s vakcinom protiv besnila.

„Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa Evropskom unijom (EU), Srbija je na korak od konačnog iskorenjivanja jedne od najopasnijih bolesti životinja“, rekao je Glamočić, saopštilo je Ministarsvo.

Planirano je da ovo bude poslednja kampanja oralne vakcinacije protiv besnila iz vazduha koju finansira EU, a konačan rezultat tog višegodišnjeg programa bi trebalo da bude da Srbija od Svetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH) dobije status zemlje slobodne od besnila.

Fon Bekerat je istakao da je prva takva kampanja vakcinacije u Srbiji sprovedena pre 15 godina.

„Veoma mi je drago što obeležavamo zajedno poslednju kampanju vakcinacije iz vazduha finansiranu od strane Evropske unije, kojom štitimo lisice i ostale divlje životinje od besnila. Ipak, moramo i dalje biti na oprezu“, rekao je on.

Dodao je da i nakon završetka ovog programa, koji je finansirala EU, Uprava za veterinu Srbije mora da nastavi vakcinaciju sopstvenim sredstvima, kako bi se očuvao odličan dosadašnji rezultat.

„Došao je trenutak da Srbija preuzme vođstvo u borbi protiv besnila. Zato pozivam relevantne nadležne institucije Srbije da preuzmu odgovornost i nastave da blisko sarađuju sa zdravstvenim i naučnim sektorom. Da bi Srbija ostala zemlja bez besnila, neophodan je pristup međusektorske saradnje“, naveo je ambasador EU.

Oralna vakcinacija divljih životinja protiv besnila finansira se iz fondova EU i od 2010. godine do sada u tu svrhu uloženo je preko 18 miliona evra.

U 2024. i 2025. godini sprovedene su dve prolećne i dve jesenje kampanje.

Završna jesenja kampanja počela je početkom septembra ove godine, a sprovođenje vakcinacije planirano je da se završi iduće nedelje.

Tokom svake kampanje više od 1,3 miliona doza vakcine protiv besnila bude bačeno iz aviona na području cele zemlje, osim nad naseljenim mestima, vodenim površinama i velikim saobraćajnicama.

