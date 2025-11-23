Glamočić: Subvencije poljoprivredi ostaju iste, ali će biti promena kod direktnih davanja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da mere podsticaja za poljoprivrednike ostaju iste i naredne godine, ali da će biti promena kod direktnih davanja, koja će morati da se pravdaju računima za utrošena sredstva za izgradnju novih objekata i nabavku mehanizacije.

On je na RTS-u naveo da će više od polovine svih državnih subvencija 2026. godine biti namenjeno poljoprivredi i da je naredni budžet za ovu oblast „maksimum koji država može da izdvoji“, sa oko sedam odsto ukupnog budžeta Republike.

„Reč je o razvojnom budžetu. Novac za razvoj ruralnih sredina je dvostruko viši i iznosi 12,9 milijardi dinara. Daćemo novac za izgradnju novih objekata, kupovinu opreme i mehanizacije. Direktna davanja, takođe, moraće da budu pravdana računima, jer se dešavalo da se sredstva koriste za kupovinu stanova i automobila, što do sada nije bilo zabranjeno“, ističe Glamočić.

Prema njegovim rečima, od naredne godine biće uveden i kalendar javnih poziva, što znači da će se tačno znati koji konkursi se raspisuju u kom mesecu.

Ministar najavljuje da će u narednih desetak dana, odnosno do kraja godine, biti raspisani svi javni pozivi za nabavku opreme, kao i podsticaj od 100.000 dinara za junice.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com