Glamočić: U Fabriku vode u Zrenjaninu uložena 1,2 milijarde dinara

Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić posetio je Fabriku vode u Zrenjaninu, u koju je uloženo 1,2 milijarde dinara, i istakao da je zadovoljan što građani Zrenjanina, posle više od 20 godina, imaju ispravnu pijaću vodu.

„Radi se o velikoj investiciji, Republika Srbija zajedno sa Pokrajinom i Gradom izdvojila je 1,2 milijarde dinara, dok je privatni partner, firma ‘Metito’ izdvojila 18,5 miliona evra. Ta sredstva su uložena kako u otvaranje novih bunara, u rekonstrukciju 18 kilometara postojeće mreže, a u planu je priključenje seoskih sredina i naravno, razmišlja se i o novoj fazi, da se poveća kapacitet ove fabrike, tako da će i seoska domaćinstva dobiti vodu“, rekao je on

Potpredsednik pokrajinske Vlade i sekretar za zdravstvo Milan Popov kazao je da je reč o velikom projektu i za Pokrajinu, koja je u poslednje tri godine uložila oko 650 miliona, a pre mesec i po dana odobrila još 195 miliona za proširenje automatizacije izvorišta vode gde će se pratiti do detalja sve šta se dešava u samim izvorištima.

Ulaganja je bilo, naveo je, i u 17 mernih lokacija u vodovodu kako bi se pratili gubici, koji trese smanje sa 37 na 20 odsto.

Popov je kazao i da se u sledeće tri godine planira ulaganje u 20.000 mernih aparata za potrošače kako bi se mogla ispratiti adekvatna potrošnja, automatski i naplata i da će taj projekat koštati oko 350 miliona dinara.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura rekao je da je sada, posle skidanja zabrane za upotrebu vode iz gradskog vodovoda za piće i pripremu hrane, sledi unapređenje svakog dela sistema vodosnabdevanja i da se već pripremaju novi projekti.

On se danas zahvalio, pre svega, građanima Zrenjanina na strpljenju i naveo da je rešen veliki problem u gradu, ali i Vladi Srbije što je pronašla pouzdanog partnera i pomogla i Pokrajinskoj vladi koja je bila partner i pomogla da se projekat uspešno završi.

Direktor „Metito grupe“ za Evropu Branislav Zec ukazao je da je reč o tehnologiji koju ta firma primenjuje i u drugim delovima sveta, modifikovana za preradu vode u Zrenjaninu.

„Postrojenje ispunjava sve standarde u smislu kvaliteta i sve zahteve u smislu kvantiteta i potreba grada Zrenjanina za snabdevanje pijaćom vodom, što smo i pokazali neprekidnim radom u poslednjih pet meseci“, rekao je Zec.

Za izradu dela tehničke dokumentacije za tehnologiju prečišćavanja vode bili su zaduženi i stručnjaci iz Instituta „Jaroslav Černi“ o čemu je danas govorila predstavnica Instituta Zorana Radibratović.

Voda za piće u Zrenjaninu zabranjena je rešenjem sanitarnog inspektora januara 2004. godine zbog nedozvoljene količine arsena, a ukinuta rešenjem sanitarne inspektorke prošle nedelje.

(Beta)

