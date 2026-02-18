Glamočić: Uvoz poljoprivrednih proizvoda ne može da se zabrani, na cene ne možemo da utičemo

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić rekao je danas da uvoz poljoprivrednih proizvoda ne može da zabrani, a da na cene mleka ne može da utiče.

On je za RTS rekao da nije gajio velika nadanja od jučerašnjeg razgovora sa poljoprivrednicima i da je na razgovorima bilo udruženja koja ne žele da se dogovore.

„Mislim da je ključni prvi korak da su došli u institucije sistema, jer mislim da je uvek mesto da se tu vode pregovori, a ne da budu na ulici, da blokiraju ulice“, rekao je Glamočić.

Dodao je da su, „kako ne bi bilo zabluda u javnosti, prvog dana dobili poziv njegovog šefa kabineta, a da im je na kraju i on poslao poziv napismeno“.

„Onda su poslali negde pred samu ponoć da hoće sutradan, na praznik, u 13 časova, računajući da verovatno nećemo pristati. Naravno da smo svi pristali, došao je kompletan tim ministarstva, došli smo svi. Nažalost, oni su već posle 10-15 minuta hteli da izađu, došli su ultimativno, ali ipak smo sat i po vremena uspeli i započeli dijalog i mislim da je to krenulo u dobrom smeru“, rekao je Glamočić.

Govoreći o zahtevima, Glamočić je rekao da je nemoguće prihvatiti zabranu uvoza svih poljoprivrednih proizvoda.

„Ako mi zabranimo Evropi da uvozimo bilo šta od njih, šta mislite, da će oni da skrste ruke i da puste sve? Ono što treba da se zna, Srbija je u regionu najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda, mi mnogo više izvozimo nego što uvozimo. Šta to znači? Ako mi zabranimo, zabraniće da izvozimo naše jabuke, maline, mleko. Pa mi mleka više izvozimo, prošle godine za 28 odsto nego što smo uvezli“, naveo je Glamočić.

Naglasio je da bi cela država bila ugrožena ukoliko bi bio prihvaćen zahtev o zabrani uvoza svih poljoprivrednih proizvoda, a da je drugi zahtev o regulaciji tržišta delimično prihvatljiv.

„Prvi deo je bio vezan za svakodnevne inspekcijske kontrole. Evo vi ste videli u medijima, nikada više kontrola, na stotine kontrola je bilo, videli ste, zatvorili smo desetine ilegalnih objekata. Videli ste da se jednostavno uvodi red na tržištu. Što se tiče kvota za uvoz, naravno da uvek pratimo i ako bude povećan uvoz uvek postoji mogućnost, ali ja vam govorim, evo konkretno u januaru mesecu, mi imamo duplo manji uvoz nego u januaru pre dve godine“, naveo je Glamočić.

Pozvao je sve koji imaju problema sa otkupom mleka da se jave Ministarstvu poljoprivredena, na telefon 011 3620863.

Govoreći o trećem zahtevu, Glamočić je istakao da je bilo ljudi kojima je otkazan otkup usled viškova mleka i da su to uglavnom bili ljudi koji imaju jednu ili dve krave ili žive u zabačenim delovima zemlje.

„To su najčešće mala domaćinstva, da im pomognemo, da im se mleko otkupi. Na cenu sam rekao, ovog momenta, ne možemo uticati“, istakao je Glamočić.

Kada je reč o četvrtom zahtevu u kojem se na odgovornost pozivaju svi koji su eventualno ugrozili egzistenciju poljoprivrednika, Glamočić je ponovio da poziva nadležno tužilaštvo i nadležne organe da prvo krenu od njega i njegovih saradnika.

„Ako se za bilo koga utvrdi od nas da nije radio svoj posao kako treba, da nije bio odgovoran, bilo šta, spreman sam da odgovaram“, rekao je Glamočić.

