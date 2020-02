Glavne poruke stanu u dve sekunde reklame

BEOGRAD – Samo ultrakratke reklame mogu da prenesu poruku brenda ili proizvoda, zaključak je najnovijeg istraživanja sprovedenog u Holandiji, a domaći stručnjaci slažu se da su sažete i jasne forme postale standard u prenošenju poruka.

Istraživanje agencije IPG Mediabrands i partnera pokazalo je da je identifikacija brenda neophodna u prve dve sekunde videa.

„Ako znate kome i šta želite da kažete, kao i pravi način kako to da uradite, dve sekunde mogu biti dovoljne“, objašnjava za Tanjug operativna direktorka PR agencije Red Communication Mirjana Malešević rezultate holandskog istraživanja.

Ona pojašnjava da su sažete i jasne forme prilagodljive svim kanalima komunikacije, pogotovo digitalnim, postale standard u prenošenju poruka, bile one komercijalne ili informativne.

Dostupnost mnoštvu informacija putem interneta i društvenih mreža, kaže Maleševićeva, dovela je do sve veće konzumacije kratkih i po mogućstvu vizuelno privlačnih sadržaja koji kod potrošača izazivaju određenu emociju i instant reakciju.

„U suprotnom, naša pažnja lako prelazi na sledeće, nove vesti“, navodi Maleševićeva.

Holandska studija tako pokazuje da u spotu koji traje dve sekunde 90 odsto gledalaca prepozna proizvod, 98 odsto vidi koji je brend u pitanju i 70 odsto razume poruku.

Ako dugačak video oglas nema oznaku brenda ili proizvoda u prve dve sekunde, gledaoci neće imati pojma o čemu se radi, navodi se u studiji čiji rezultati pokazali i da 39 odsto ispitanika na Fejsbuku ili Instagramu pogleda samo prvih 2-3 sekunde spotova koji traju 20 do 30 sekundi.

Na pitanje koliko reklame u Srbiji prate svetske trendove, Maleševićeva kaže da struka u Srbiji ne samo da prati već svojim iskustvom i kreativnim rešenjima doprinosi daljem razvoju industrije.

Navodi i da su u svetu danas uticaj i razmena ideja na relaciji global-lokal dvosmerni, ne samo u marketingu, i zaključuje da su promene u ovom dinamičnom poslu konstantne.

