Godišnja stopa inflacije u Grčkoj 2,9 odsto

Godišnja stopa inflacije u Grčkoj je u avgustu iznosila 2,9 odsto, što je 0,1 odsto više nego u julu, pokazuju podaci Grčkog statističkog zavoda (ELSTAT).

Najviše, za 7,7 odsto su za godinu dana poskupeli proizvodi i usluge iz grupa odeća i obuća, a usluge u grupi Hoteli-Kafei-Restorani za 6,2 odsto, uglavnom zbog povećanja cena u restoranima, poslastičarnicama, kafeima i menzama.

Među pojedinačnim proizvodima i uslugama u Grčkoj su najviše poskupeli čokolada (23,2 odsto), kafa (18,5 odsto), avionski prevoz (18,1 odsto), voće (11,6 odsto) i zakupnine stanova (10,9 odsto).

Hrana i bezalkoholni napici su za godinu dana poskupeli za 2,2 odsto, uglavnom zbog povećanja cena: hleba, ostalih pekarskih i konditorskih proizvoda, pica i pita, mesa, sveže ribe, mlečnih proizvoda i jaja, voća, smrznutog povrća, čokolade i čokoladnih proizvoda, konditorskih proizvoda, kafe.

Deo tog povećanja je nadoknađen padom cena uglavnom testenina, maslinovog ulja, svežeg povrća, krompira, sosovima i začinima.

Stanovanje je za 3,7 odsto skuplje zbog povećanja cena uglavnom zakupnina kuća, popravki i održavanju kuća, uslugama vezanih za stan, električne energije. S druge strane opale su cene prirodnog gasa, lož ulja i čvrstih goriva za kuće i stanove.

U grupi Obrazovanje poskupljenje je avgusta bilo 2,6 odsto, uglavnom zbog povećanja cena školarine za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

U grupi Komunikacije cene su avgusta bile više 1,7 odsto nego u istom mesecu 2024. uglavnom zbog poskupljenja telefonskih usluga, ali je deo tog povećanja je nadoknađen smanjenjem cena uglavnom opreme za mobilne telefone.

Za 1,6 odsto su više cene u grupi Transport, uglavnom zbog poskupljenja novih automobila, auto-delova i pribora, održavanja i popravki, avionskih karata. Deo povećanja je nadoknađen smanjenjem cena uglavnom polovnih automobila, goriva i maziva.

Alkoholna pića i duvan su poskupeli za 1,2 odsto zbog povećanja cena uglavnom alkoholnih pića u maloprodaji, ne u ugostiteljskim objektima, i poskupljenja cigareta.

Takođe za 1,2 odsto su poskupeli Rekreacija-kulturne aktivnosti, uglavnom zbog povećanja cena sitnih artikala za slobodno vreme kao što je cveće, usluga za zabavu i kulturu, paket- aranžmanima. Deo ovog povećanja je nadoknađen smanjenjem cena uglavnom audiovizuelne opreme-računara i popravki.

Zdravstvo je poskupelo za 0,6 odsto u avgustu ove godine u odnosu na avgust prošle, uglavnom zbog povećanja cena medicinskih proizvoda, medicinsko-stomatoloških i paramedicinskih usluga, bolničke nege. Deo povećanja je nadoknađen padom cena uglavnom farmaceutskih proizvoda.

U grupi Ostala dobra i usluge cene su bile 0,2 odsto veće, uglavnom zbog poskupljenja u frizerskim salonima i salonima lične nege, usluga socijalne zaštite, premija zdravstvenog osiguranja. Deo povećanja je nadoknađen padom cena, uglavnom ostalih proizvoda za ličnu negu i premija osiguranja vozila.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com