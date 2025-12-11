Gođevac (SSP): Beogradska javna preduzeća su klinički mrtva

Potpredsednice beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Ane Gođevac izjavila je danas da je naprednjačka uprava gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića dovela beogradska komunalna preduzeća do kliničke smrti.

„Beogradske elektrane duguju dobavljačima 75 miliona evra, GSP 52 miliona evra. Slična je situacija i u drugim preduzećima. Apoteke Beograd su od 100 miliona evra prihoda 2012. pale na 30 miliona, i guraju se ka gašenju“, rekla je ona, saopštio je SSP.

Gođevac je dodala i da su „naprednjačka nova preduzeća tek posebna priča“.

„Beogradski metro i voz služi da se direktori vozikaju u limuzinama obezbeđenim od strane kineskih partnera, dok Beograd i dalje nema ni jedan metar metroa“, kazala je Gođevac.

Prema njenim rečima, preduzeće Beogradski park postoji bez jasnog opisa nadležnosti i bez objašnjenja zašto preuzima poslove Zelenila Beograd.

Ukazala je i da „najnovija Šapićeva firma, Projektni biro grada Beograda, nema nikakve vidljive rezultate, jer se formalno bavi opštim interesom koji za ovu vlast ne postoji“.

„Ako ih ne smenimo sledeće godine preti nam opasnost da se jednog jutra probudimo u hladnim stanovima u kojima nema vode, da do posla, probijajući se kroz smeće idemo peške, jer će na ulicama biti samo autobusi privatnika, a njih neće biti dovoljno. Svaki dan njihove vlasti i nesposobnosti dodatno košta naš grad i našu budućnost“, rekla je Gođevac.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com