Gođevac (SSP): Zamrznut postupak za kupovinu 85 tramvaja zbog prigovora ponuđača

Potpredsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Ana Gođevac izjavila je danas da je zamrznut postupak za kupovinu 85 tramvaja zbog prigovora ponuđača u postupku, kao i da je u januaru obustavljen postupak za kupovinu 150 autobusa.

„Beograd ne može da kupi ni jedan autobus ili tramvaj, jer su nas doveli do ruba propadanja i stečaja, a tenderi pogoduju pojedincima“, rekla je Gođevac.

Navela je da Beograd, za vreme „naprednjaka“, ima obustavljene i poništene nabavke, sumnjive postupke i upozorenja Međunarodnog monetarnog fonda da se budžet „mora dodatno kontrolisati“.

„I to vam je tako kada imate vlast gde je nekadašnji šef kabineta gradonačelnika dva puta prvostepeno osuđen zbog nameštanja tendera. Kada se šef kabineta Šapića bavi nameštanjem poslova, posledice ne nestaju kada oni odu sa funkcije, ostaje sistem koji je kompromitovan i bez kredibiliteta“, rekla je Gođevac.

Dodala je da danas ozbiljne kompanije „zaziru“ od beogradskih tendera, te da se zato postupci ruše i da međunarodne institucije traže dodatni nadzor.

„To je cena njihove politike: grad bez vozila, bez poverenja i bez ugleda. Beograd danas ne trpi zbog jedne greške, nego zbog modela vlasti od Siniše Malog, preko Gorana Vesića do Aleksandra Šapića, u kojem su tenderi bili politički plen, a javni interes poslednja rupa na svirali“, rekla je Gođevac, saopštio SSP.

(Beta)

