Grad zaposlenima u Apotekama Beograd duguje po pet plata

Grad Beograd zaposlenima u Apotekarskoj ustanovi Beograd duguje pet plata, resorno ministarstvo na to ne reaguje, zbog čega se ova ustanova primarne zdravstvene zaštite nalazi „na poslednjoj nozi preživljavanja“, navodi se u saopštenju Sindikata „Opstanak“ i zaposlenih u Apoteci koje prenosi N1.

Zaposleni tvrde da se ovo pitanje nije našlo na dnevnom redu poslednjih šest sednica Skupštine grada, iako Zakon o zdravstvenoj zaštiti određuje i vremenske rokove za rešavanje problema zdravstvene ustanove iz Plana mreže.

„Te zakone nismo doneli mi, već Skupština a upravo ona ih ignoriše, dok Zakon o apotekarskoj delatnosti nije ni dospeo do dnevnog reda. Ministarstvo je adresa za rešavanje problema i prenos osnivačkih prava ako je Grad u nemogućnosti isplate dugova prema poveriocima Apoteke Beograd. I šta ćemo sad? Da li je bitno zakonsko rešenje ili je gašenje Apoteke Beograd cilj?“, pitaju zaposleni.

Oni u saopštenju navode da privatni apotekarski lanci ne mogu da obezbede sve potrebe stanovništva, a ministra zdravlja Zlatibora Lončara su pitali „kako može da ignoriše kolege zdravstvene radnike i ne poštuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti“, pošto se pitanje Apoteke Beograd neće naći na sednici grada ni u septembru.

(Beta)

