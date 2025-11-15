Građevinski inženjeri: Građani Srbije platiće Kušneru rušenje istorijskog spomenika

Trošak rušenja zgrada Generalštaba u Beogradu, sa kojih je vlast skinula zaštitu statusa kulturnog dobra da bi na tom mestu zet američkog predsednika Donalda Trampa izgradio stambene zgrade „Trampove kule“, hotel i komercijalne objekte, meriće se milionima evra građana Srbije, ocenili su danas građevinski inženjeri u izjavama za Betu.

„Prihvatanje obaveze države Srbije da, kako se navodi u nacrtima ugovora sa Kušnerom, očisti lokaciju od oštećenih zgrada u NATO bombardovanju 1999. godine je dodatni trošak za besplatno korišćenje zemljišta na 99 godina jer se ne pominje cena zakupa“, rekao je građevinski inženjer Danijel Dašić.

To je, kako je rekao, izuzetno dug period, pa će isticanje tog roka, kada treba da se vrate izgrađeni hotel i kockarnica u vlasništvo države, dočekati samo oni koji će se tek roditi.

„Može se taj projekat nazvati finom prevarom. Ne bi me iznenadilo da vlast ponudi nekom da na mestu Ćele-kule u Nišu izgradi hotel“, rekao je Dašić.

Da li će ti objekti posle 99 godina nešto vredeti, teško je danas proceniti, rekao je on.

Ako se, po njegovim rečima, gradi kvalitetno objekti, mogu da traju i po nekoliko stotina godina, kao Kasarna Sedmog puka koja je na toj lokaciji, ali „ono što grade Naprednjaci (SNS) ne izdrži ni garantni rok“.

Po nacrtima ugovora Srbije i firme Atlantic Incubation Partners LLC, povezane sa Kušnerom, zbog koje je nedavno usvojen zakon „leks specijalis“, ceo kvart između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske obuhvaćen je projektom tog biznismena.

Pored oštećene dve zgrade Generalštaba na toj lokaciji su i zgrada Starog Generalštaba (Kamena palata, izgrađena 1895.) i Kasarna VII puka, (građena 1924-1928.) i obe su zaštićena kulturna dobra, ali biće deo projekta, najverovatnije služiće, prema Kušnerovom projektu, kao recepcija hotela i kockarnica.

Zaštita oštećenih zgrada nezakonito je ukinuta zbog čega se vodi spor, ali uprkos tome u „leks specijalis“ je tokom usvajanja u Skupštini amandmanom u poslednjem trenutku uneto da se ta zaštita ukida što je, kaže Dašić, jedinstven slučaj da zakonodavna vlast poništava već donete odluke izvršne vlasti.

Projekat je dogovorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a zakon je po hitnom postupku predložilo 110 poslanika Srpske napredne stranke sa obrazloženjem da „predstavlja opšti interes od značaja za sveukupni privredni razvoj Srbije“.

Vučić je pre nekoliko dana izjavio da će to biti investicija od 650 miliona evra, a u ugovorima se pominje 500 miliona evra. On takođe tvrdi da će cena zemljišta odmah da skoči na milijardu evra i da po tom osnovu Srbija može da dobije 220 miliona evra.

Investitor je, po nacrtu ugovora, dužan da izgradi i spomen-obeležje u znak sećanja na žrtve NATO bombardovanja 1999, ali će, po svemu sudeći, sam odlučiti kako će to izgledati jer se pominju samo „konsultacije“ sa domaćim arhitektama.

Srbija u podeli profita od tog projekta učestvuje sa 22,5 odsto za razliku od sličnog projekta „Beograd na vodi“ gde je učešće u profitu 33 odsto.

Dašić je ocenio da će čišćenja lokacije koštati po gruboj proceni više miliona evra jer rušenje armirano-betonskih objekata košta oko 30-40 evra po kvadratu, ali zgrade Generalštaba su po svemu sudeći građene jačim betonom i pojačanom konstrukcijom, pa rušenje može da košta i 100 evra po kvadratu.

To će, po njegovim rečima, verovatno raditi specijalne mašine, hidraulični čekići, „pikhameri“ koji se podignu na vrh zgrade i odatle počinju rušenje.

Naveo je da te zgrade imaju oko 12.000 kvadrata, ali da nije poznato da li će se još nešto rušiti na toj lokaciji.

Takođe, kako je rekao, javnosti nije poznato koliko spratova – podruma postoji ispod zgrada i šta još od komunikacija sa te lokacije treba izmestiti.

„Teško je precizno unapred izračunati koliko će ukupno koštati čišćenje lokacije u situaciji kada se ne zna kako je građena i šta postoji ispod nje“, rekao je Dašić.

Ukazao je da je izvesno da će američki investitor dobro zaraditi jer izgradnja na čistoj lokaciji može da košta između 1.000 i 2.000 evra po kvadratu, na šta se dodaju još troškovi uređenja zemljišta, i profit koji nije manji od trećine ili četvrtine tržišne cene kvadrata stana ili poslovnog prostora.

Ako je teren čist i dobra lokacija i kvadrat košta 5.000-6.000 evra, u toj ceni profit može biti i 100 odsto u odnosu na troškove.

Po projektu koji je Kušner ponudio javnosti, unutrašnja površina objekata biće maksimalno 280.000 bruto kvadrata. Od toga je 187.000 ili dve trećine namenjeno za stanove.

Kako je ranije najavljeno, tu će biti 1.500 stanova. Za hotel je planirano 8.500 kvadrata, 3.000 za muzej, 7.500 za maloprodaju, a 74.000 za parking.

„Kušner će imati ogromnu zaradu, a ni veleizdaja zemlje nije za džabe. Ovo je štetniji projekat od Beograda na vodi jer tamo je bar zemljište bilo čistije, osim kuća koje su bile simbol starog Beograda“, rekao je Dašić.

Kazao je da bi analogija tom projektu bilo da „Al Kaida“ izgradi tržni centar na mestu kula koje su njeni teroristi srušili u Njujorku u septembru 2001. godine.

Građevinski inženjer Vladan Kuzmanović je rekao za Betu da „nije moguće realno sagledati trošak rušenja nadzemnih i podzemnih delova objekata, instalacija i uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava jer nisu objavljeni podaci šta sve postoji na lokaciji, ali je izvesno da će se meriti desetinama miliona evra“.

Ocenio je da je za tu računicu potrebna jasna podela troškova i profita između investitora i Republike Srbije na osnovu koje bi trebalo uraditi prethodnu studiju opravdanosti što za ovaj projekat nije učinjeno.

„Ne sumnjam da je investicija isplativa, ali ne za Srbiju i njene građane, već za režim i za njihove saučesnike iz inostranstva. Nedopustivo je da Srbija bez ikakve naknade poklanja zemljište u centru Beograda, prekoputa zgrade Vlade Srbije, površine skoro tri hektara“, naveo je Kuzmanović.

Dodao je da je nedopustivo i da investitor ne mora da plati čak ni troškove uređenja građevinskog zemljišta koji na ovoj lokaciji iznose više od 100 miliona evra.

Nesumnjivo je, ocenio je Kuzmanović, da je „leks specijalis“ za Generalštab još jedan u nizu zakona koji rasprodaje resurse Srbije i duboko je suprotan javnom interesu.

„Zakon ne poštuje kulturno nasleđe, zaobilazi zakonske procedure, otvara mogućnosti za korupciju i u svemu je podređen privatnom interesu stranih investitora i režima u Srbiji“, rekao je Kuzmanović.

Istakao je da je odredba Člana 2. „leks specijalisa“ da „realizacija projekta predstavlja opšti interes od značaja za sveukupni privredni razvoj Republike Srbije“ nova obmana naroda, jer „kako objasniti da izgradnja privatnog hotela od 185.000 kvadrata stambenog prostora doprinosi sveukupnom privrednom razvoju Srbije“.

„Režim je spreman da pokloni i rasproda i ono malo što još nisu uništili. Ovaj projekat će oštetiti i budžet Srbije za stotine miliona evra. Međutim, pad Vučića je neminovan i ne mogu ga sprečiti čak ni (belo)svetski prijatelji“, rekao je Kuzmanović.

(Beta)

