Grčka će ove zime isporučivati američki gas Ukrajini

Grčka će ove zime isporučivati američki tečni prirodni gas Ukrajini, jer je ukrajinska gasna infrastruktura meta ruskih vazdušnih napada, saopštili su danas lideri dve zemlje u Atini.

Grčka državna gasna kompanija DEPA i (ukrajinski) Naftogas potpisali su danas deklaraciju o namerama u vezi sa snabdevanjem prirodnim gasom ukrajinskog tržišta za zimski period, od decembra 2025. do marta 2026. godine, saopštile su dve kompanije tokom sastanka u Atini grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Sporazum „označava ključni korak u jačanju regionalne energetske saradnje i evropske energetske bezbednosti“, navodi se u saopštenju.

Potpisivanje sporazuma bilo je u prisustvu dva lidera i nove ambasadorke SAD u Grčkoj Kimberli Gilfojl (Kimberly Guilfoyle).

„Odnosi naših zemalja dobijaju ključnu novu dimenziju: dimenziju nove, bezbedne energetske arterije, koja se proteže od juga ka severu, od Grčke do Ukrajine“, rekao je Micotakis.

On je dodao da se to se ostvaruje uspostavljanjem „vertikalnog“ energetskog koridora i infrastrukture luke Aleksandrupolis, na severoistoku zemlje.

Ukrajinski predsednik izrazio je zahvalnost američkom predsedniku Donaldu Trampu (Trump) jer će Ukrajina moći da dobija prirodni gas ne samo iz Grčke, već i preko Grčke.

Zelenski, koji bi trebalo da putuje u Francusku i Španiju kako bi razgovarao o odbrani i energetici, opisao je sporazum kao izuzetno važan jer predstavlja veliki deo širokog energetskog paketa koji je pripremljen za ovu zimu.

Ukrajinski predsednik je naglasio da predstojeća zima predstavlja „ogroman izazov za ukrajinski narod“, gotovo četiri godine od početka ruske invazije na njihovu zemlju.

„Skoro svake noći Rusi napadaju našu infrastrukturu, posebno našu energetsku infrastrukturu. Većina ukrajinskih elektrana, postrojenja za proizvodnju gasa i termoelektrana postale su mete“, rekao je Zelenski.

Micotakis je ocenio sporazum kao „odlučujući korak na putu ka definitivnoj energetskoj nezavisnosti od ruskog gasa“.

Poseta Zelenskog, njegova prva Grčkoj od 2023. godine, dolazi posle nedavnih najava velikih energetskih projekata u Grčkoj, koje podržavaju SAD.

Grčke vlasti nameravaju da tešnje sarađuju sa američkim kompanijama kako bi povećale protok američkog tečnog prirodnog gasa do grčkih terminala.

(Beta)

