Grčki poljoprivrednici blokirali granične prelaze zbog kašnjenja subvencija EU

Poljoprivrednici na severu Grčke su danas blokirali granične prelaze protestujući zbog kašnjenja isplata subvencija koje podržava Evropska unija što je poremećeno istragom korupcionaškog skandala s tim subvencijama.

Kolone traktora blokirale su glavne puteve ka Severnoj Makedoniji, Bugarskoj i Turskoj, primoravajući vozače na duge obilaznice.

Otkriće široko rasprostranjenih višegodišnjih lažnih zahteva za sredstva EU koja se isplaćuju poljoprivrednicima zavisno od poseda i aktivnosti, dovelo je do ostavke pet visokih vladinih zvaničnika u junu i postepenog zatvaranja državne agencije koja se bavila poljoprivrednim subvencijama.

Desetine ljudi su uhapšene širom Grčke poslednjih nedelja zbog navodnog podnošenja lažnih zahteva, a istragu vodi Evropsko javno tužilaštvo. To nezavisno telo EU koje se bavi finansijskim kriminalom saopštilo je krajem oktobra da je istraga povezana sa 2sistematskom šemom prevare sa subvencijama velikih razmera i aktivnostima pranja novca“.

(Beta)

