Grčki poljoprivrednici blokirali granične prelaze zbog kašnjenja subvencija EU

Kolone traktora blokirale su glavne puteve ka Severnoj Makedoniji, Bugarskoj i Turskoj, primoravajući vozače na duge obilaznice.
Otkriće široko rasprostranjenih višegodišnjih lažnih zahteva za sredstva EU koja se isplaćuju poljoprivrednicima zavisno od poseda i aktivnosti, dovelo je do ostavke pet visokih vladinih zvaničnika u junu i postepenog zatvaranja državne agencije koja se bavila poljoprivrednim subvencijama.
Desetine ljudi su uhapšene širom Grčke poslednjih nedelja zbog navodnog podnošenja lažnih zahteva, a istragu vodi Evropsko javno tužilaštvo. To nezavisno telo EU koje se bavi finansijskim kriminalom saopštilo je krajem oktobra da je istraga povezana sa 2sistematskom šemom prevare sa subvencijama velikih razmera i aktivnostima pranja novca“.
(Beta)
