Grčki poljoprivrednici koji blokirajku puteve neće da razgovaraju s premijerom

Neizvesno je da li će sutra, u utorak, biti sastanka premijera Grčke Kirijakosa Micotakisa s delegacijama grčkih poljoprivrednika koji zbog lošeg ekonomskog položaja od novembra protestuju ometanjem saobraćaja i povremenim pootpunim blokadama puteva, luka i graničlnih prelaza.

Poljoprivrednici tek od popodneva treba da na blokadama odluče o odlasku na sastanke s premijerom, a sa 57 blokova „Svegrčkog komiteta“ su već rekli da neće doći.

Poljoprivrednici smatraju da insistiranje Vlade da se s njima sastane u dve grupe predstavnika od po 20 ljudi, uz učešće predstavnika 18 blokova koji su se odvojili od „Svegrčkog komiteta“, predstavlja pokušaj unošenja još veće podele među njih.

Zamenik premijera Grčke Kostis Hacidakis je danas izjavio da je „nezamislivo da neki agrosindikalci ne bi došli na dijalog“ i ukazao da je finansijska pomoć poljoprivrednicima ograničena ne samo državnim budžetom, već budžetom i politikom EU.

„Vlada od početka (blokada) ima umeren stav, jer postoje stvarni problemi i zato što želi da olakša dijalog“, kazao je on.

Hacidakis je rekao da su predložena dva sastanka s poljoprivrednicima zbog toga što „jedni neće da budu u istoj prostoriji s drugima“ što je objasnio aludirajući na mešanje stranačke politike u protest, i pozvao ih da ponovo razmisle da bi bilo dijaloga.

„Iscrpljujemo margine.., isplatili smo 3,8 milijardi devra pomoći za 2025. godinu, u potpunosti ili u značajnoj meri smo zadovoljili 20 od 27 zahteva“, rekao je vicepremijer.

Predstanmik Vlade za medije Pavlos Marinakis je rekao da „nisu predviđene nikakve dodatne mere (pomoći) pored onih koje su već najavljene“.

Naveo je kao primer to što je Grčka jedina ztemlja EU gde sela već dve godine imaju struju po niskoj i fiksnoj ceni iako struja poskupljuje za druge građane, te od toga koristi ima 160.000 seoskih porodica.

„Do sada smo bili veoma tolerantni. Cilj Vlade je da smiri situaciju i vrati normalnost“, a „ne smatram da je ponašanje poljoprivrednika prihvatljivo jer stvara probleme čitavom društvu“, kazao je predstavnik.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com