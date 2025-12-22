Grčku do septembra posetilo više od 31 miliona turista

Grčku je do septembra posetilo više od 31 miliona turista, što je rekordan broj poseta, a 2025. može biti jedna od najboljih godina za turizam u modernoj istoriji zemlje, piše portal posvećen turizmu u svetu eTurbo njuz (ETN).

Prihodi Grčke od turizma od početka godine rastu, uprkos jačanju konkurencije širom Evrope i istočnog Mediterana.

Prema podacima grčke Centralne banke i nacionalnih tela koja se bave turizmom, zemlja je između januara i septembra primila više od 31 miliona međunarodnih posetilaca, što je četiri odsto više nego prošle godine.

Prihodi od turizma dostigli su oko 20 milijardi evra, što je povećanje od devet odsto u odnosu na prošlu godinu.

To pokazuje veću potrošnju po posetiocu, duže boravke ili cenovne efekte u vezi sa inflacijom i potražnjom za premijum putovanjima.

Trend je posebno vidljiv među turistima van EU, čiji je broj dolazaka porastao za gotovo deset odsto, dok je broj dolazaka iz zemalja EU porastao neznatno.

Nemačka i Velika Britanija i dalje su najveća turistička tržišta Grčke, sa skoro devet miliona posetilaca u prvih devet meseci.

SAD ostaju najvažnije grčko tržište za duge relacije, uz veći broj direktnih letova i potražnja za obilascima kulturnih znamenitosti, ostrva i posebnih obilazaka.

Uprkos dobrim rezultatima Grčke, najatraktivnija turistička destinacija u Evropi ostaje Španija.

Ta zemlja je zabeležila preko 85 miliona međunarodnih turista u prvih deset meseci ove godine, a oni su potrošili više od 118 milijardi evra.

Međutim, Španija se suočava sa sve većim problemima zbog prekomernog turizma, manjka stanova i sve negativnijeg stava svog stanovništva prema stranim turistima.

Ti problemi su sve relevantniji i u traženim destinacijama u Grčkoj – Santorini, Mikonos i centar Atine.

Po procentualnom rastu, Turska nastavlja da nadjačava Evropu.

Ona je zabeležila gotovo 50 miliona posetilaca od januara do septembra, uključujući više od 41 miliona stranih turista, a turski prihodi od turizma veći su od 50 milijardi dolara.

Prednost Turske leži u smišljenim cenovnicima, razvoju velikih odmarališta i povezanosti avio-kompanija, posebno preko Turkiš erlajnsa.

Ipak, zvanična statistika uključuje i turske državljane koji žive u inostranstvu, što direktno poređenje sa Grčkom i Španijom čini složenijim.

Širom Evrope, međunarodni turizam je ove godine nastavio da raste, premašujući nivoe pre pandemije virusa SARS-CoV-2 u mnogim zemljama na jugu kontinenta.

Dok mediteranske zemlje imaju koristi od jake potražnje, Centralna i Severna Evropa se suočavaju sa sporijim rastom kojeg ograničavaju viši operativni troškovi, manjak radne snage i slabija potražnja za putovanjima na duge relacije.

(Beta)

