GSP Beograd na korak do raspisivanja tendera za nabavku 60 trolejbusa

Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd "užurbano" priprema tehničku dokumentaciju potrebnu za raspisivanje tendera za kupovinu 60 solo trolejbusa, vozila koja će moći na delu trase (na više od 20 kilometara) da voze bez kontaktne mreže, piše danas portal eKapija.

Nabavka će, prema saznanjima portala, biti organizovana po modelu finansijskog lizinga.

„Upravo zbog toga ostaje da se vidi da li će to moći sam da sprovede GSP ili će u pomoć morati da priskoči i država“, navedeno je.

Procenjena vrednost planirane nabavke zasada nije poznata, ali po vrsti trolejbusa koji će biti naručeni, kako se navodi, vrednost takvog tipa vozila u zavisnosti od modela i proizvođača kreće se između 600.000 i 750.000 evra.

Poslednjih nekoliko nabavki vozila za GSP Beograd, koje su bile sprovedene po modelu finansijskog lizinga, bile su obustavljene.

Ako ova nabavka uspe, to će biti prva kupovina solo trolejbusa posle 16 godina otkako su nabavljeni oni iz Belorusije (kada je kupljeno 83 njih), dok su poslednji zglobni stigli pre gotovo četvrt veka, piše eKapija.

(Beta)

