GSP ponovo planira kupovinu autobusa na gas za više od 65 miliona evra

Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd planira kupovinu autobusa na gas za do 7,7 milijardi dinara (65,7 miliona evra), piše danas Nova ekonomija.

Na Portalu javnih nabavki piše da će GSP ovog meseca raspisati javnu nabavku za kupovinu novih autobusa na gas (CNG), a okvirni datum objavljivanja javnog poziva je 18. avgust.

GSP je to već pokušao, ali nabavka nije bila uspešna.

Pored tendera za nabavku tramvaja, raspisana su, a potom i obustavljena dva tendera za kupovinu 300 novih autobusa – 170 zglobnih i 130 solo.

Razlog za obustavljanje su bili podneti zahtevi za zaštitu prava što znači da se neka zainteresovana kompanija žalila jer je smatrala da su njena prava povređena i da postoji kršenje Zakona o javnim nabavkama.

Oba tendera raspisana su početkom februara. Zahtevi za zaštitu prava podneti su 31. maja u slučaju običnih autobusa, a 2. juna u slučaju zglobnih.

U vezi s običnim – „solo autobusima“ nije poznato ko se žalio i zbog čega, jer komisija koja postupa po žalbama još nije donela odluku da li je žalba osnovana ili ne.

Povodom nabavke zglobnih autobusa žalile su se dve firme – SDT Group i E-buses jer je jedna važna stavka promenjena dok je tender bio otvoren: isprva je bilo navedeno da će se autobusi finansirati preko lizinga, a potom je to promenjeno da će se finansirati kreditom.

Zbog ove i nekoliko drugih žalbi koje se tiču tenderske dokumentacije, GSP ovim firmama mora da isplati po 120.000 dinara, navela je Nova ekonomija.

Još jedan problem kod ovih nabavki bilo je to što procenjena vrednost nije bila izražena za pojedinačne nabavke.

Plan javnih nabavki za 2025. GSP-a obuhvata kupovinu vozila za prevoz putnika za ukupno 35 milijardi dinara te je GSP početkom godine pokrenuo tri tendera: za zglobne autobuse, „solo autobusa“ i tramvaje.

Međutim, u ovim nabavkama nije precizirano koliko će novca biti izdvojeno za koja vozila.

Iz sindikata ovog javnog preduzeća rekli su da je samo za 300 autobusa predviđeno 14,5 milijardi dinara, odnosno nešto manje od 124 miliona evra.

Grad Beograd nabavio je i 25 novih tramvaja, od kojih je prvi od nedavno u saobraćaju.

(Beta)

