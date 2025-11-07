Gunvor povukao ponudu za ruski Lukoil

Kompanija Gunvor sa sedištem u Švajcarskoj saopštila je da je povukla ponudu za kupovinu međunarodne imovine Lukoila, najveće ruske privatne naftne kompanije, nakon što su SAD saopštile da nikada neće odobriti tu transakciju.

Američko ministarstvo finansija je na svom zvaničnom nalogu na mreži Iks napisalo da je predsednik Donald Tramp jasno stavio do znanja da rat u Ukrajini mora da bude prekinut odmah.

„Sve dok (predsednik Rusije Vladimir) Putin nastavlja besmislena ubistva, marioneta Kremlja Gunvor nikada neće dobiti dozvolu za poslovanje i profit“, piše na nalogu američkog ministarstva.

Portparol Gunvora Set Pietras rekao je za briselski portal Politiko da je američko ministarstvo pogrešno i lažno informisano. „U međuvremenu, Gunvor povlači svoju ponudu za Lukoilovu međunarodnu inovinu“, dodao je.

Lukoil je prošle nedelje saopštio da je prihvatio ponudu Gunvora za kupovinu njegovog međunarodnog poslovanja nakon što je Tramp objavio sankcije protiv ruske energetske kompanije.

Tada je Lukoil saopštio i da američko ministarstvo mora da odobori sporazum.

Lukoilovo vlasništvo u Evropi uključuje rafinerije u Bugarskoj i Rumuniji, udeo od 45 odsto u holandskom postrojenju za preradu goriva i oko 2.000 benzinskih pumpi.

Politiko navodi da su 2000. Gunvor osnovali švedski milijarder Torbjorn Tornkvist i Genadij Timčenko, jedan od Putinovih najbližih saveznika. Ta kompanija je nekada bila najveći izvoznik ruske nafte.

Timčenko je 2014. prodao svoj udeo od 43,6 odsto nekoliko dana pre nego što su mu uvedene američke sankcije zbog ruske aneksije Krima. Od tada se Gunvor distancirao od Rusije.

„Gunvor jeste i uvek je bio otvoren i transparentan oko njegovog vlasništva i poslovanja i više od decenije se aktivno distancirao od ruske trgovine, prodao je rusku imovinu i javno osudio rat u Ukrajini“, rekao je Pietras dodajući da pozdravlja priliku da se ovaj očigledan nesporazum ispravi.

(beta/cmg)

(Beta)

