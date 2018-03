Guverner Banke Engleske: Kriptovalute – propadaju!

Kriptovalute propadaju kao vid novca i pokazuju klasične znake finansijskog balona, što zahteva od regulatora da zaštite potrošače i zaustave njihovu upotrebu za nelegalne aktivnosti, izjavio je danas guverner Banke Engleske, Mark Karni.

Karni nije pozvao na zabranu kriptovaluta kao što je bitkoin, već je ukazao na potrebu da one budu regulisane na sličan način kao drugi segmetni finansijskog sistema i naglasio da one ne mogu efektivno da zamene tradicionalne valute, prenosi agencija Rojters.

„Kriptovalute služe kao novac, u najboljem slučaju, samo nekim ljudima i to u ograničenoj meri, a čak i tada samo uporedo s tradicionalnim valutama. Moj kratak odgovor je da one propadaju“, istakao je on na ekonomskoj konferenciji škotskih studenata.

Kriptovalute, kako je dodao, za sada ne predstavljaju rizik po finansijsku stabilnost Britanije kao celine, uglavnom zato šti su velike banke ograničile njihovo učešće u svom poslovanju, ali su za pojedinačne investitore one veliki rizik.

(Tanjug)