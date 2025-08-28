Guvernerka američke centralne banke tužila Trampovu administraciju zbog pokušaja da je smeni

Guvernerka Federalnih rezervi (američke centralne banke) Lisa Kuk (Lisa Cook) tužila je sudu administraciju Donalda Trampa u nastojanju da spreči pokušaj predsednika da je smeni.

Time je pokrenula pravnu borbu bez presedana koja bi mogla da znatno preoblikuje dugogodišnju političku nezavisnost te banke.

Kuk je tražila od sudskih vlasti da joj dozvole da nastavi da obavlja svoje funkcije.

U dopisu ona traži od suda u glavnom gradu SAD da proglasi „momentanu zabranu“ kojom bi ona bila potvrđena na svom mestu u okviru Saveta guvernera i kojom bi se ponovo potvrdila nezavisnost članova te institucije.

Sa 112 godina istorije Feda nijedan predsednik nije pokušao da otpusti guvernera te institucije, sve dok Tramp nije objavio pismo na svojoj medijskoj platformi Trut Soušal u ponedeljak uveče u kojem je rekao da je Kuk otpuštena.

Tramp se kao razlog za njeno otpuštanje naveo da je počinila hipotekarnu proneveru 2021. godine, pre nego što je imenovana na sadašnju dužnost.

Vrhovni sud je dao naznake da predsednik ne može da otpusti savezne zvaničnike zbog neslaganja sa politikom, ali da može „ako ima razloga“ što obično znači loše ophođenje ili zanemarivanje dužnosti.

Većina pravnih stručnjaka kaže da smenjivanje saveznog zvaničnika pod tom klauzulom obično zahteva neku vrstu procesa koji bi u ovom slučaju dozvolio da Kuk odgovori na optužbe, što se nije dogodilo. Uz to Kuk nije optužena za bilo kakvo krivično delo.

Predsednik je više puta napadao predsedavajućeg Feda Džeroma Pauela i druge članove Saveta guvernera Feda koji određuju kamatne stope zbog toga što nisu brže smanjili kratkoročne kamatne stope koje su pod njihovom kontrolom.

Sada je ta kamatna stopa 4,3 odsto pošto su je zvaničnici Feda smanjili za ceo procentni poen krajem prošle godine.

Pauel je nagovestio prošle nedelje da centralna banka naginje ka odluci o smanjenju kamatne stope na svom sledećem sastanku 16. i 17. septembra.

Napadi na Pauela otvorili su Belu kuću kritici da je otpuštanje Lise Kuk zbog navodne pronevere hipotekarnog kredita samo izgovor da bi se otvorilo još jedno mesto u Savetu guvernera te banke za nekog lojalnog Trampu koji je rekao da će za Fed imenovati samo ljude koji podržavaju njegov stav – niže kamatne stope.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com