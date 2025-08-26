Guvernerka američkih Federalnih rezervi najavila da će tužiti Trampa zbog pretnje otkazom

Guvernerka Federalnih rezervi (Fed) Lisa Kuk (Lisa Cook) saopštila je danas da ona i njen advokat pripremaju tužbu protiv predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Trump) zbog, kako navodi, nezakonitog pokušaja da je smeni sa tog mesta.

„Predsednik Tramp je tvrdio da me je otpustio iz određenog razloga, kada po zakonu ne postoji razlog, a on nema ovlašćenje da to učini“, saopštila je Kuk i dodala da neće podneti ostavku.

Tramp je u pismu objavljenom na svojoj platformi Trut Soušal (Truth Social) naveo da smenjuje Kuk zbog optužbi da je počinila hipotekarnu prevaru 2021. godine.

Guvernerkin advokat rekao je da Trampov pokušaj da otpusti Kuk nema nikakvu činjeničnu ili pravnu osnovu.

Lider demokrata u Predstavničkom domu Hakim Džefris (Hakeem Jeffries) rekao je da je Kuk prva crnkinja koja je služila u Odboru guvernera Federalnih rezervi, kao i da Tramp pokušava da je ukloni bez ikakvog verodostojnog dokaza da je učinila bilo šta pogrešno.

Drugi poslanici u Kongresu osudili su Trampov čin kao rasistički, mizogin i nezakonit.

Trampovo otpuštanje Kuk moglo bi da ugrozi političku nezavisnost Federalnih rezervi, koje imaju veliku moć nad američkom ekonomijom.

(Beta)

