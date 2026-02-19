Guvernerka: Inflacija u Srbiji u granicama cilja, rast BDP-a ove godine biće 3,5 odsto

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da je inflacija u Srbiji u granicama cilja i da će tako biti i u srednjem roku.

Tabaković je na predstavljanju mesečnog izveštaja NBS o inflaciji navela da je inflacija u januaru iznosila 2,4 odsto.

„Međugodišnja inflacija do septembra ove godine kretaće se oko centralne vrednosti cilja, koji je tri odsto, sa odstupanjem plus ili minusa 1,5 odsto, a zbog efekta niske baze krajem godine iznosiće oko četiri odsto“, kazala je ona.

Po proceni NBS, kako je istakla, rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Srbiji, koji je 2025. bio dva odsto, ove godine iznosiće 3,5 odsto.

Tabaković je navela da će rast BDP-a biti vođen domaćom tražnjom i investicijama.

