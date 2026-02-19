Guvernerka NBS: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez poreza, obaveštena je Poreska uprava

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković je danas potvrdila da je trgovinski lanac Delez svojevremeno 130 miliona evra izneo iz Srbije kao likvidacionu masu tako što je fingirao postupak likvidacije, a zatim to prebacio na račun, bez plaćenja poreza.

Ona je rekla da je taj trgovinski lanac otvorio firmu na adresi gde je i osnivač i koristeći zakonske „pukotine“ formirao preduzeće, izneo 130 miliona evra koliko je procenio da će mu biti dobit, a nakon pet meseci preneo osnivaču.

„Ne znam da li su platili porez, svojevremeno smo o tome obavestili Poresku upravu, ali ne znam da li su radili reviziju“, rekla je Tabaković posle predstavljanja Izveštaja o inflaciji, odgovarajući na pitanje novinara da li je plaćen porez na taj iznos.

Dodala je da je tužba Deleza u SAD protiv Srbije zbog ograničavanja marže, uz pozivanje na diskriminaciju i nepridržavanje investicionog ugovora, „nekorektna“ jer su imali sve uslove da profit iznose regularno.

„Sutra bi neko mogao da tuži Vladu, odnosno državu Srbiju kada izgubi na džekpotu (automatu za kockanje), odnosno u kockarnici zato što po zakonu o igrama na sreću postoje institucije koje se time bave. Toliko ozbiljno shvatam i njihovu tužbu“, rekla je Tabaković.

Istakla je da očekuje da se ta arbitraža sa Delezom završi u korist Srbije i ukazala da to nije deo pravosuđa Srbije.

„To govorim iz iskustva NBS koja ima par sporova, pa je tri puta dobijena presuda, a neko drugi je na višem nivou poništavao sa obrazloženjem koje neću da komentarišem“, navela je Tabaković.

Ona je rekla da ne očekuje da će cene porasti kada 1. marta istekne Uredba o ograničavanju trgovačkih marži.

Moguća su, prema njenim rečima, pojedinačna poskupljenja, možda „nešto sitnije“ jer finansijski izveštaji trgovačkih lanaca pokazuju da ne posluju sa gubicima.

U Srbiji „nema mesta za one koji misle da ucenom stiču profit“, rekla je Tabaković.

Na pitanje kada očekuje da ostale rejting agencije dodele Srbiji investicioni kreditni rejting, Tabaković je rekla da to ne očekuje dok se ne reši problem sa Naftnom industrijom Srbije (NIS).

„I pre dobijanja rejtinga na korak od investicionog, Srbija je po premiji rizika na hartije od vrednsoti i po stanju u ekonomiji bila vrednovana kao zemlja koja ima investicioni rejting. S obzirom na dešavanja u svetu i zemlji, bila sam u strahu da nam ne smanje izglede za dobijanje investicionog rejtinga“, rekla je Tabaković i navela da postoje politički uticaji.

Istakla je da pri svakoj proveri investicionog rejtinga očekuje da ga podignu, ali da se u vreme kada je „jedino izvesna neizvesnost“ niko ne uskuđuje da to učini, bar dok se ne reši problem s NIS-om.

Na pitanje novinara da li će evidencija nelegalnih objekata omogućiti da mogu da se prodaju i zalažu kao hipoteka, viceguverner NBS Željko Jović je rekao da se tome nada.

„Očekujemo da kada se objekti uvedu kao vlasništvo da će moći da se ponude na prodaju, a to će uticati na cenu kvadrata. Takođe, moći će da postanu sredstvo obezbeđenja za kredite“, objasnio je Jović.

(Beta)

