Hale 1, 2, 3 i upravna zgrada Beogradskog sajma postaju prostor za kulturu, obrazovanje i zdravstvo

Komisija za postupak sprovođenja javnog uvida za izmene prostornog plana projekta Beograd na vodi donela je na zatvorenoj sednici zaključak da će osnovni kompleks Beogradskog sajma koji obuhvata Hale 1, 2, 3 i upravnu zgradu biti definisan kao kompleks javne namene za potrebe obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture i drugih javnih sadržaja, piše eKapija.

Planom će, kako su za taj portal rekli u Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam, biti propisana obaveza raspisivanja arhitektonsko-urbanističkog konkursa u cilju preispitivanja potencijala postojećih objekata osnovnog kompleksa Beogradskog sajma za odabir odgovarajućeg javnog sadržaja.

Takođe, Komisija je donela zaključak uvažavajući primedbe stručne javnosti i građana da zona prvog nivoa Terazijske terase kao javna zelena površina bude deo javnog parka Terazijska terasa, a blokovi 51 i 52 koji takođe pripadaju prostoru Terazijske terase budu izuzeti iz obuhvata izmena prostornog plana.

Na zatvorenoj sednici su zaključkom potvrđeni i stavovi kojima se prihvataju primedbe građana bloka 57 na Savskom trgu koji su negodovali zbog planirane izgradnje nadzemne garaže, kao i stanovnika bloka 58 tako što se odustaje od mešovito poslovne namene tog prostora.

Blokovi 57 i 58 će biti izostavljeni iz obuhvata izmena prostornog plana za projekat Beograd na vodi i tretirani na osnovu odgovarajućeg plana generalne regulacije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com