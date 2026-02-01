Harčenko: Pregovori oko NIS nisu gotovi, ima pomaka, imaćete gas i posle marta po najboljoj ceni

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da „pregovori oko NIS još nisu završeni do kraja, ali ima pomaka i ceo proces ide u pravcu koji svima odgovara, što potvrđuju i izjave srpskih zvaničnika“.

„Rekao bih da se trenutni rezultati razgovora u potpunosti poklapaju u prijateljski odnos Rusije i Srbije. I ono što je najvažnije, daju mogućnost za nastavak saradnje na polju energetike i u svakoj drugoj sferi“, rekao je Harčenko, u intervjuu za današnje Večernje novosti.

Na pitanje da li odluka OFAK da produži licencu NIS do 20. februara vidi kao signal da bi američka strana mogla dati zeleno svetlo za konačni dogovor o prodaji ruskog udela „Mola“, ili su komplikacije i dalje veoma moguće, rekao je da je „oko ovoga veoma suzdržan“.

„Pitanje NIS je veoma komplikovano, tu je i OFAK, i ne možemo isključiti nijednu pretpostavku. Takav je svet u kojem živimo. Odluka OFAK o produženju licence je dosta značajna, pre svega zbog održavanja funkcionalnosti NIS i Rafinerije Pančevo, jer je to industrijski resurs važan za energetsku bezbednost Srbije u širem smislu. Drugim rečima, imamo zračak nade“, objasnio je Bocan Harčenko.

On je naveo da će snabdevanje Srbije ruskim gasom i posle marta biti stabilno i po najpovoljnijim cenama.

„Da, kao što je bilo i do sada, oko toga nema bilo kakve sumnje. To je zasnovano i na principijelnom dogovoru i razumevanju između predsednika Rusije i Srbije. Naravno, sada se situacije mnogo razlikuje od prethodnih puta kada su potpisivani dugoročni ugovori, imali smo stabilnost energetskog i tržišta gasa, transporta. Sada je realnost drugačija“, naveo je Bocan Harčenko.

(Beta)

