Hemofarm dobio priznanje Najbolji poslodavac u 2026. godini

Kompanija Hemofarm saopštila je danas da je proglašena, petu godinu zaredom, Najboljim poslodavcem u Srbiji od strane nezavisne organizacije Top Employers Institute, koja ocenjuje kompanije širom sveta u pogledu njihove posvećenosti u oblasti ljudskih resursa.

Osim u Srbiji, Štada (STADA) grupa, u okviru koje posluje Hemofarm, je prepoznata po svojoj jedinstvenoj korporativnoj kulturi i izuzetnoj posvećenosti svojim zaposlenima u još nekoliko zemalja i zahvaljujući tome je proglašena Najboljim poslodavcem u Evropi za 2026. godinu (Top Employer Europe 2025), navedeno je u saopštenju.

Generalni direktor Hemofarm grupe Ronald Zeliger kazao je da kompanija iz godine u godinu pokazuje da njena snaga leži u zaposlenima, njihovoj energiji, znanju i posvećenosti.

„Naša zajednička misija je da stvaramo okruženje u kojem svako ima priliku da raste, da se razvija i da bude ponosan na ono što radi. Verujem da nas upravo ova kultura saradnje i podrške vodi ka još većim uspesima“, rekao je Zeliger.

Kako je istaknuto, organizacija Top Employers Institute je posebno pohvalila Hemofarm u oblastima Svrhe i vrednosti, Održivog razvoja, Strategije, Liderstva, Regrutacije i Employer brendinga.

„Izuzetno sam ponosna što je kompanija Štada još jednom, prepoznata kao Najbolji poslodavac u Srbiji i širom Evrope. Ovo priznanje odražava ono što je zaista važno u kompaniji Štada: naši ljudi. Njihova strast, saradnja i posvećenost našoj svrsi stvaraju radna mesta na kojima svako može da raste i zaista ima osećaj pripadnosti“, izjavila je izvršna direktorka za ljudske resurse Štada grupe Simone Berger.

Ukupno gledano, prosečan rezultat grupe Štada se poboljšao, zahvaljujući značajnom napretku u oblastima svrhe i vrednosti, privlačenja talenata i radnog okruženja, kroz inicijative koje podstiču preduzetnički duh i agilnost, navedeno je u saopštenju.

Naglašeno je da su poslovni i finansijski rezultati kompanije Štada u poslednjih nekoliko godina zasnovani na dobro uspostavljenoj kulturi rasta, čiji se dokazi mogu videti kroz redovne ankete o angažovanosti zaposlenih.

Učešće u ovim anketama, kako je navedeno, kontinuirano je raslo, dostigavši 88 odsto u 2025. godini.

Pored toga, ova kultura ogleda se u sastavu zaposlenih grupe, koju čini 95 nacionalnosti, donoseći raznovrsno bogatstvo iskustava, gledišta i talenata, piše u saopštenju.

Precizirano je da su u septembru 2025. godine 52 odsto rukovodećih pozicija u Štada grupi na nižim, srednjim i višim nivoima menadžmenta zauzimale žene.

Istaknuto je i da je, sa 3.877 zaposlenih u Hemofarmu u Srbiji, Štada značajan lokalni poslodavac, koji obezbeđuje širok spektar radnih mesta.

Nezavisna organizacija Top Employers Institute procenjuje kompanije globalno na osnovu njihove posvećenosti inicijativama fokusiranim na kulturu i ljude.

Ova sveobuhvatna procena obuhvata šest oblasti i 20 tema, uključujući Liderstvo, Brendiranje poslodavca, Performansa, Učenje, Slušanje zaposlenih, Etičnost i Integritet i mnoge druge, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

