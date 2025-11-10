Hemofarm fondacija raspisala konkurs za stipendije za školsku 2025/2026. godinu

Hemofarm fondacija saopštila je danas da je raspisala konkurs za dodelu 10 stipendija za školsku 2025/2026. i pozvala najbolje studente završnih godina osnovnih i integrisanih akademskih studija na državnim univerzitetima u Srbiji da se prijave.

Konkurs za stipendije, koji je otvoren do 1. decembra, namenjen je studentima medicinskih, farmaceutskih, tehnoloških, hemijskih i tehničkih fakulteta (elektrotehničkog i mašinskog usmerenja) sa prosečnom ocenom od najmanje 8,50.

Osim visokog uspeha, prednost će imati studenti slabijeg materijalnog stanja.

Stipendije su deo programa za obrazovanje „Možeš i ti“, koji fondacija sprovodi 32 godine. Program uključuje mentorsku podršku, praktičan rad i omogućava mrežu kontakata neophodnih za prve karijerne korake.

“Do sada je skoro 4.000 mladih ljudi bilo deo ovog programa i tako dobilo priliku da snove pretvori u realnost, viziju u akciju, unapredi veštine, proširi kontakte i uči od najboljih u farmaceutskoj industriji – ali i jedni od drugih,“ rekla je koordinatorka Programa za obrazovanje u Hemofarm fondaciji Ivana Minović.

Dodala je da mnogi od učesnika programa danas vode timove i kompanije, obrazuju generacije ili se bave naučno-istraživačkim radom sa fokusom na dobrobit ljudi, zajednice i planete.

Anđela Postolović, koja je bila je stipendistkinja Hemofarm fondacije 2018/2019 zaposlena je u Hemofarmu i radi kao menadžerka za usklađenost kvaliteta operacija klastera Zapad u Štada (STADA) grupi.

„Kada sam bila student farmacije, tražila sam stipendiju koja nudi više od finansijske podrške – mentorstvo i stručnu praksu. To sam našla u stipendiji Hemofarm fondacije 2019. godine. Program mi je pružio mnogo više od stručnog znanja, naučio me je koliko su važni integritet, pravovremena komunikacija, timski rad i podrška“, rekla je ona.

Za Draganu Grahovac, stipendistkinju Hemofarm fondacije 2023/2024. godine, koja je nedavno diplomirala na Kembridžu u oblasti mikro i nanotehnologije i sada je doktorand na Tehničkom univerzitetu u Lozani (EPFL), iskustvo sa programa bilo je podjednako važno i lično i profesionalno.

„Radoznalost me je dovela do svega što danas jesam. Program Hemofarm fondacije pokazao mi je koliko su važni mentori i meke veštine za svaku karijeru. Najvrednije što nosim iz tog perioda su ljudi i osećaj da pripadam zajednici koja podstiče rast“, kazala je ona.

Budući stipendisti Hemofarm fondacije će tokom jednogodišnjeg programa raditi sa ekspertima kompanije Hemofarm, članice nemačke Štada grupe, sticati praktična znanja, veštine i profesionalna iskustva koja su ključna za lični i profesionalni razvoj.

Program, osim stipendije, obuhvata mentorski rad, predavanja i praksu u kompaniji Hemofarm, a realizuje se kvartalno. Po završetku programa učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Informacije o uslovima i načinu prijavljivanja na konkurs dostupne su na sajtu i društvenim mrežama Hemofarm fondacije.

