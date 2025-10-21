Hemofarm organizuje ESG festival od 23. do 26. oktobra u Muzeju nauke i tehnike

Kompanija Hemofarm, član STADA grupe, najavila je da će, od 23. do 26. oktobra, organizovati drugi ESG festival u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, a ideja festivala je, kako je kazao generalni direktor te kompanije Ronald Zeliger, da na jednom mestu okupi ljude i organizacije koje dele znanje, razmenjuju iskustva, prikazuju dobre prakse i podstiču nove inicijative sa merljivim rezultatima za zajednicu i privredu.

„Ove godine akcenat je na konkretnim rešenjima i alatima koje kompanije i startapi, kao i pojedinci, mogu da primene odmah“, istakao je Zeliger, navedeno je u saopštenju

Kako je istaknuto, centralni program zakazan je za 23. oktobar, sa panel diskusijama predstavnika kompanija, akademske zajednice, javnog i civilnog sektora, dok je 26. oktobar rezervisana za dan otvorenih vrata muzeja sa besplatnim ulazom za sve građane.

Precizirano je da će 23. oktobra biti predstavljan najnoviji Izveštaja o održivom razvoju Hemofarma, kao i seriju panela sa praktičnim odgovorima – kako smanjiti emisije i troškove kroz energetsku efikasnost, kako da izgradimo kulturu prevencije i održivo zdravlje, na koji način dobro korporativno upravljanje utiče na rezultate, kako inovacije i startapi ulaze u nove lance vrednosti, te kakav će uticaj veštačka inteligencija imati na donošenje odluka i ukupnu održivost poslovanja.

Cilj programa je da posetioci sa festivala odu sa jasnim, primenljivim koracima koje mogu da sprovedu u narednom periodu.

„Želimo da novim izdanjem pokažemo da održivost nije apstraktan pojam, već skup odluka koje daju vidljive rezultate, kako za planetu, tako i za ljude. Priznanje ESG lider dodatno nas obavezuje da ostanemo katalizator pozitivnih promena“, navela je senior direktorka korporativnih poslova i komunikacija u Hemofarmu Sanda Savić.

Završnog dana, 26. oktobra, Muzej nauke i tehnike biće otvoren za sve, a to je prilika da porodice, đaci i studenti besplatno istraže interaktivne postavke i vide kako se nauka, tehnologija i održivost prepliću u svakodnevici, saopštio je Hemofarm.

(Beta)

