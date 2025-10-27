Hemofarm u Muzeju nauke i tehnike obeležio Svetski dan održivog razvoja

Hemofarm je edukativnim programom u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu obeležio Svetski dan održivog razvoja.

U okviru ESG Festivala, koji je organizovala kompanija Hemofarm, raznovrsnim sadržajima promovisani su nauka, zdravlje i održivost.

Program je bio osmišljen tako da inspiriše najmlađe, ali i edukuje odrasle.

Dečja predstava „Nešto zeleno“ privukla je veliki broj mališana, dok su vođene ture po Muzeju i naučni eksperimenti za decu dodatno obogatili iskustvo. Poseban segment bio je posvećen važnim temama kao što su doniranje organa i transplantacija, uz stručne razgovore i savete.

Posetioci su imali priliku da obave brzu proveru zdravstvenog stanja i dobiju preporuke za prevenciju, a ulaz u Muzej tokom celog dana bio je besplatan.

„ESG Festival je još jednom pokazao koliko su edukacija i zajedničke vrednosti ključne za budućnost, a Muzej nauke i tehnike se potvrdio kao mesto gde nauka susreće svakodnevni život na inspirativan način“, navodi se u saopštenju Hemofarma.

