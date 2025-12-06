HINA: Produženje licence ruskom Lukoilu donelo kratkoročnu kolateralnu korist Srbiji

Odluka američkih vlasti da produže operativnu licencu ruskoj kompaniji Lukoil do 29. aprila 2026. „podstakla je u Srbiji optimizam da postoji dobra volja za neke ustupke Vašingtona koji bi olakšali krizu izazvanu sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i zaustavljanjem rada NIS-ove rafinerije u Pančevu“, piše hrvatska novinska agencija HINA.

U tekstu se navodi da je slučba američkog Ministarstva financija OFAC ove nedelje dodatno produžila rok za zaključenje transakcija s međunarodnom mrežom benzinskih stanica ruskog Lukoila, prolongiran prethodno od 21. novembra do 13. decembra, a naknadno do kraja aprila iduće godine.

„Za Srbiju to praktički znači da će 112 Lukoilovih stanica i dva skladišta nastaviti rad jer će Lukoil moći i da uvozi gorivo, što je sada oko 100.000 tona naftnih derivata“, piše HINA.

Ta agencija ne pominje izjave državnih zvaničnika Srbije o tome i piše da stručnjaci i analitičari to vide kao „delimičnu olakšicu za snabdevanje domaćeg tržišta (Srbije) u situaciji kad (hrvatski nafotovod) Janaf, sledeći američke sankcije, od 9. oktobra ne isporučuje naftu NIS-ovoj rafineriji koja je potrošila zalihe i početkom ove nedelje obustavila rad“.

Urednica specijalizovanog portala „Energija Balkana“ Jelica Putniković je za HINU rekla da je odluka OFAC-a donela „skromnu kolateralnu korist“ za Srbiju, ali ukazuje i na moguću spremnost SAD „da malo popuste ruskim kompanijama“ povodom pokušaja Vašingtona da pogura mirovne pregovore o Ukrajini.

To je, po njenoj oceni, verovatno proizišlo iz nastojanja američkog predsednika Donalda Trampa da sprovede mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini, čija je jedna od točaka postupno obustavljanje sankcija protiv ruskih energetskih kompanija.

„Ne kažem da je ovo s Lukoilom sada proizvod toga, ali očigledno postoji s američke strane dobra volja da se učine neki ustupci”, rekla je Putniković HINI.

Agencija prenosi i da je glavni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović rekao za RTS da je produženje operativne licence Lukoilu olakšalo situaciju u Srbiji i ocenio da postoji „sjajna prilika“ da se u sadašnjim okolnostima američkih sankcija NIS, u kojem je sad 56 odsto ruskog vlasništva, vlasnički vrati na domaći teren.

(Beta)

