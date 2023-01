Holandski operater upozorava na nestašice struje do 2030. godine

AMSTERDAM – Holandski operater električne mreže TenneT saopštio je danas da bi u toj zemlji do 2030. godine moglo da dođe do nestašica struje.

Kako se navodi, domaća ponuda će u velikoj meri biti dovoljna da zadovolji potražnju u Holandiji do 2025. godine, međutim očekuje se da će nesigurnost u snabdevanju značajno da poraste krajem decenije.

Da bi se sprečile nestašice, snabdevanje i potražnja električne energije će morati da postanu fleksibilniji, a novi načini skladištenja energije iz obnovljivih izvora trebalo bi da se razvijaju.

Holandska vlada je prošlog meseca saopštila da planira da izgradi dve nove nuklearne elektrane do 2035. koje bi trebalo da snabdevaju do 13 odsto ukupne proizvodnje električne energije u zemlji do tada.

Takođe u planu je da se razviju načini za skladištenje velikih količina energije koju isporučuju vetroelektrane na moru.

(Tanjug)

